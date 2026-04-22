Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 23/4

Η πολυαναμενόμενη βιογραφία για τον Μάικλ Τζάκσον είναι επιτέλους εδώ και το μόνο βέβαιο είναι πως... θα διχάσει! Παράλληλα, στις ελληνικές αίθουσες κυκλοφορεί ο πολύ σκληρός Μπομπ Όντερνικ σε έναν ρόλο που θυμίζει τη δράση του Nobody, ενώ ενδιαφέρον έχει και το ελληνικό Μη Γελάτε, Θα σας Δει ο Κόσμος.

Michael

Η αφήγηση της ζωής του Michael Jackson ξεπερνά τα όρια της μουσικής, ακολουθώντας την εξέλιξή του από παιδί-θαύμα και βασικό μέλος των Jackson Five, μέχρι τη στιγμή που καθιερώθηκε ως ένας αδιαμφισβήτητος δημιουργός με ισχυρό όραμα και στόχο να γίνει ο απόλυτος performer στη σκηνή. Στη νέα, πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία για τον Βασιλιά της Ποπ, τον ρόλο του αναλαμβάνει ο ανιψιός του, Jaafar Jackson, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο.

Γυναίκες Έξω

Ρώμη, 1980. Η Goliarda Sapienza βλέπει το σημαντικότερο έργο της, αποτέλεσμα δέκα χρόνων δημιουργίας, το Η Τέχνη της Χαράς, να απορρίπτεται από όλους τους ιταλικούς εκδοτικούς οίκους. Οικονομικά εξουθενωμένη και ψυχολογικά καταβεβλημένη, καταλήγει στη φυλακή έπειτα από μια μικροκλοπή. Ωστόσο, η απρόσμενη επαφή της με τις νεαρές συγκρατούμενές της εξελίσσεται σε μια εμπειρία που θα τη μεταμορφώσει.

Η ταινία βασίζεται στην αληθινή ιστορία μιας από τις πιο σημαντικές και ριζοσπαστικές μορφές της ιταλικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα, η οποία, παρά τον πρωτοποριακό της χαρακτήρα, γνώρισε ουσιαστική αναγνώριση μόνο μετά τον θάνατό της. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται η Valeria Golino.

I Was a Stranger

Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να φύγει από το Χαλέπι μαζί με τη μικρή της κόρη, μια δραματική απόφαση γίνεται η αρχή μιας αλυσίδας γεγονότων που ξεπερνά σύνορα και φέρνει κοντά τέσσερις άγνωστους ανθρώπους μέσα στην ίδια κρίση. Ένας διακινητής που παλεύει να προστατεύσει τον γιο του. Ένας στρατιώτης που συγκρούεται με τις ενοχές του. Ένας ποιητής που ψάχνει μια πατρίδα για να ανήκει. Και ένας Έλληνας αξιωματικός του λιμενικού, διχασμένος ανάμεσα στο καθήκον και την ανθρώπινη πλευρά του. Μέσα από μια ρεαλιστική και φορτισμένη αφήγηση, η ταινία συνθέτει τις ζωές τους σε ένα κοινό, ανθρώπινο δράμα, με πρωταγωνιστές τους Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, Omar Sy, Αγγελική Παπούλια, Θάνος Τοκάκης, Yasmine Al Massri και Yahya Mahayni.

Μη Γελάτε, Θα σας Δει ο Κόσμος

Η 40χρονη Μαρία, που ζει σε νησί, μαθαίνει πως είναι έγκυος όταν ταξιδεύει στην Αθήνα για το μνημόσυνο της μητέρας της. Μπερδεμένη και διχασμένη για το αν θέλει ή πρέπει να κρατήσει το παιδί, η Μαρία έρχεται αντιμέτωπη με μια απρόσμενη γνωριμία, ενώ ταυτόχρονα ξανασυναντά κομμάτια του παρελθόντος της. Μέσα από αυτή τη διαδρομή συνειδητοποιεί πως μόνο αν συμφιλιωθεί με τις επιλογές της θα μπορέσει να προχωρήσει και να ξαναβρεί τη χαρά της, ανεξάρτητα από τη γνώμη των άλλων.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας Καλάβρυτα 1943 επιστρέφει με μια τρυφερή ιστορία γύρω από τη γυναικεία αυτοδιάθεση, με πρωταγωνιστές τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλλα Καραζήση.

Ένα Τελευταίο για τον Δρόμο

Δύο μεσήλικες φίλοι περιπλανώνται στα ομιχλώδη τοπία της ιταλικής περιφέρειας του Βένετο, γυρνώντας από μπαρ σε μπαρ και από ποτό σε ποτό.

Η απρόσμενη γνωριμία τους με έναν ντροπαλό φοιτητή αρχιτεκτονικής δίνει νέα δυναμική στο ταξίδι τους, μετατρέποντάς το σε μια ιδιότυπη, συχνά ξεκαρδιστική αλλά και βαθιά τρυφερή περιπέτεια ενηλικίωσης για όλους τους εμπλεκόμενους.

Η ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη Francesco Sossai έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» του Φεστιβάλ Καννών και συμμετείχε στο τμήμα Meet the Neighbors+ του 66ου Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου τιμήθηκε με τον Χρυσό Αλέξανδρο «Μισέλ Δημόπουλος» και το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας από κοινού στο πρωταγωνιστικό δίδυμο των Πιερπάολο Καποβίλα και Σέρτζιο Ρομάνο.

Ο Σερίφης

Ένας ήρεμος αναπληρωτής σερίφης με βαρύ παρελθόν μετακομίζει σε μια μικρή, φαινομενικά ήσυχη πόλη. Όταν όμως επεμβαίνει σε μια ληστεία τράπεζας, βρίσκεται άθελά του μπλεγμένος σε μια πολύ πιο σκοτεινή υπόθεση, που αποκαλύπτει ένα επικίνδυνο μυστικό. Ο πρωταγωνιστής της σειράς Breaking Bad, Bob Odenkirk, επιστρέφει σε έναν ρόλο neo-western δράσης, σε σκηνοθεσία του Ben Wheatley και σενάριο του Derek Kolstad, δημιουργού των John Wick και Nobody, όπου πρωταγωνιστεί επίσης ο Odenkirk.