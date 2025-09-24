Η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου μας επιφυλάσσει ενδιαφέρουσες νέες κυκλοφορίες. Ανάμεσά τους θα βρείτε το πολυαναμενόμενο νέο φιλμ του μοναδικού Πολ Τόμας Αντερσον, την κινηματογραφική επιστροφή της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη που πραγματοποίησε την πρεμιέρα της στο 81o Φεστιβάλ Βενετίας και τη νέα ταινία του Μισέλ Φράνκο.

Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 25/9:

Μια Μάχη Μετά την Άλλη

O Πολ Τόμας Άντερσον είναι από τους κορυφαίους εν ενεργεία αμερικανούς σκηνοθέτες και το “Μια μάχη μετά την άλλη” είναι αναμφίβολα από τις πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς. Ο σκηνοθέτης του There Will Be Blood, αυτή τη φορά με τους Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Σον Πεν και Μπενίσιο ντελ Τόρο, έρχεται αυτή τη φορά με μια ταινία που θα συζητηθεί.

Η πλοκή αναφέρει πως όταν ο σατανικός τους αντίπαλος ξαναεμφανίζεται έπειτα από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών επανενώνεται για να σώσει την κόρη ενός από τα μέλη της.

Harvest

H Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη, μετά το Chevalier και το Attenberg επιστρέφει με το Harvest, μια ταινία που η ίδια χαρακτήρισε «Punk». Η ταινία αποτελεί διασκευή του ομώνυμου βιβλίου του Τζιμ Κρέις, το οποίο θεωρείται μεταξύ των καλύτερων του 21ου αιώνα, το οποίο διαδραματίζεται στο πέρας επτά ημερών.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: "Σε μια απροσδιόριστη χρονική περίοδο, ξαφνικά ένα χωριό δίχως όνομα εξαφανίζεται. Τότε ο ντόπιος αγρότης Γουόλτερ Θιρσκ σε συνεργασία με τον παιδικό φίλο και καλοκάγαθο τοπικό άρχοντα Τσαρλς Κεντ, καλούνται να αντιμετωπίσουν μια πρωτοφανή απειλή από τον έξω κόσμο".

Διαβάζοντας την Λολίτα στην Τεχεράνη

Η Azar Nafisi, μια παθιασμένη με τη λογοτεχνία Ιρανή δασκάλα, συγκεντρώνει κρυφά έξι από τις πιο αφοσιωμένες μαθήτριές της για να διαβάσουν απαγορευμένα δυτικά κλασικά έργα.

Ασυνήθιστες στο να εκφράζουν την άποψή τους, σύντομα οι ιστορίες τους συνυφαίνονται με τα μυθιστορήματα που διαβάζουν: τις ηρωίδες του Ναμπόκοφ, του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ, του Χένρι Τζέιμς ή της Τζέιν Όστιν.

Χαμένα Όνειρα

Μετά τη "Μνήμη", ο ιδιοσυγκρασιακός σκηνοθέτης Μισέλ Φράνκο συνεργάζεται ξανά με τη χολιγουντιανή σταρ Τζέσικα Τσαστέιν. Η ηθοποιός υποδύεται μια εύπορη γυναίκα που έλκεται από έναν χορευτή μπαλέτου από το Μεξικό, με τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους να φορτίζεται από τις αντιφατικές πολιτισμικές και ταξικές καταβολές τους.

Μπερλινγκουέρ: Η Μεγάλη Ελπίδα

Ένα βιογραφικό δράμα βασισμένο σε αληθινά περιστατικά, με ήρωα τον Ενρίκο Μπερλινγκουέρ, τον ιστορικό ηγέτη του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Πρόκειται για την ιστορία ενός ανθρώπου που θέλησε να αλλάξει τον κόσμο, αλλά απέτυχε και τώρα, περνά στη μεγάλη οθόνη με τον κορυφαίο Έλιο Τζερμάνο να τον ενσαρκώνει, σε μια ερμηνεία που βραβεύτηκε από την Ιταλική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Κλείδωσες; Οι Άγνωστοι 2

Στο δεύτερο μέρος της ομώνυμης τριλογίας τρόμου, ένα νεόνυμφο ζευγάρι που ταξιδεύει για το μήνα του μέλιτός του, αναγκάζεται να διαμείνει σε απομονωμένο κατάλυμα όταν χαλάει απροσδόκητα του αυτοκίνητό τους. Τότε, καθώς πέφτει η νύχτα, τρεις μασκοφόροι τους τρομοκρατούν μέχρι τα ξημερώματα.



Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία

Η ηρωίδα του Netflix ξεκινά τις κινηματογραφικές της περιπέτειες. Δημιούργημα των καταξιωμένων Τρέισι Πέις Τζόνσον και Τζένιφερ Τούμι, η τηλεοπτική σειρά που τώρα περνά στη μεγάλη οθόνη, απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με έναν συνδυασμό live action και κινουμένων σχεδίων, που ξεκινά με το άνοιγμα ενός κουτιού - έκπληξη και οδηγεί σε έναν μαγικό κόσμο γεμάτο αξιαγάπητους γατίσιους χαρακτήρες που ζουν μέσα στο κουκλόσπιτο της Γκάμπι.



Ιστορίες του Σηκουάνα

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές δημιουργίες του γαλλικού μεσοπολέμου. Πέντε φτωχοί άνεργοι εργάτες κερδίζουν 100.000 φράγκα στο εθνικό λαχείο. Συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα για να μετατρέψουν ένα ετοιμόρροπο κάστρο σε ένα υπαίθριο καφέ δίπλα στο ποτάμι, το οποίο θα λειτουργήσουν ως συνεταιριστική επιχείρηση. Ωστόσο, αυτή η ιδεαλιστική επιχείρηση σύντομα αρχίζει να αποτυγχάνει, καθώς ένας συνδυασμός κακής τύχης και αντιμαχιών αρχίζει να διαλύει αυτή την ευτυχισμένη ομάδα φίλων.

Η Γη της Επαγγελίας

Η επική μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του μυθιστορήματος του νομπελίστα Βλαντισλάβ Ρέιμοντ, υποψήφια για Ξενόγλωσσο Όσκαρ το 1976.

Η ιστορία διαδραματίζεται στην πόλη του Λοτζ, ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κέντρα υφαντουργίας του 19ου αιώνα. Η ψαλίδα μεταξύ εργοστασιαρχών - συνήθως Γερμανών, Εβραίων, Πολωνών - και εργατικής τάξης, ολοένα και μεγαλώνει. Τρεις νέοι φίλοι, ένας Πολωνός, ένας Εβραίος κι ένας Γερμανός, βάζουν τα χρήματά τους για να χτίσουν ένα εργοστάσιο. Μέσα από τη ζωή τους, ο Βάιντα αντικατοπτρίζει τη μετάβαση της Πολωνίας του 19ου αιώνα από τον φεουδαλισμό στον καπιταλισμό. Τρεις ενθουσιώδεις νέοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους: να ανοίξουν το δικό τους εργοστάσιο. Όμως ο καπιταλισμός τους καταπίνει και τους αναγκάζει να πράξουν ενάντια στις ηθικές αρχές τους.

