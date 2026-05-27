Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 28 Μαΐου

Από το πολυσυζητημένο Backrooms, το viral φαινόμενο του ίντερνετ, σε ένα κλασικό φιλμ νουάρ αριστούργημα. Αυτές είναι οι νέες ταινίες που θα δούμε από την Πέμπτη 28 Μαΐου στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Backrooms (2026)

Η ταινία τρόμου Backrooms σε σκηνοθεσία του Kane Parsons (γνωστού από τη viral σειρά του στο διαδίκτυο) και παραγωγή της A24 είναι η ταινία που περιμέναμε να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Η υπόθεση ακολουθεί έναν πωλητή σε έκθεση επίπλων, ο οποίος ανακαλύπτει μία πύλη που οδηγεί σε μια αλλόκοτη διάσταση, γεμάτη κιτρινωπά δωμάτια. Καθώς επιχειρεί να χαρτογραφήσει το αχανές μέρος, εξαφανίζεται, έτσι η θεραπεύτριά του θα βρεθεί κι εκείνη μέσα στα backrooms αναζητώντας απαντήσεις, και κυρίως, έξοδο.

Ο Τελευταίος Βίκινγκ (2026)

Ένας ληστής τραπεζών αποφυλακίζεται και αναζητά τα κρυμμένα κλοπιμαία. Ο μόνος που γνωρίζει πού βρίσκονται, είναι ο αδερφός του, που όμως στο μεταξύ έχει χάσει τη μνήμη του και είναι πεπεισμένος ότι αποτελεί μετεμψύχωση του Τζον Λένον! Ο Μαντς Μίκελσεν δίνει εδώ μια ερμηνεία που του χάρισε μια υποψηφιότητα στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Η ταινία έκανε ρεκόρ με 800.000 εισιτήρια στη Δανία, άνοιξε στο 82o Φεστιβάλ Βενετίας, έλαβε 13 υποψηφιότητες στα εθνικά βραβεία της Δανίας.

Ένας Ποιητής (2025)

Η εμμονή του Όσκαρ με την ποίηση δεν του έχει φέρει καμία δόξα. Έχοντας πια μεγαλώσει και παραξενέψει, έχει υποκύψει στο κλισέ του ποιητή που ζει στην αφάνεια. Η γνωριμία του με μια έφηβη από φτωχή οικογένεια, και η βοήθεια που της προσφέρει για να καλλιεργήσει το ταλέντο της, φέρνουν λίγο φως στις μέρες του. Όμως το να τη σύρει στον κόσμο των ποιητών μπορεί να μην είναι καλή ιδέα. Με έναν πρωτοεμφανιζόμενο ηθοποιό, η ταινία του Κολομβιανού Σιμόν Μέσα Σότο είναι μια κωμικοτραγική ιστορία που κέρδισε το Βραβείο Επιτροπής στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ των Καννών.

Beast (2026)

Ο Πάτον Τζέιμς, πρώην θρυλικός πρωταθλητής του MMA και πλέον αφοσιωμένος οικογενειάρχης, αναγκάζεται να επιστρέψει στο ρινγκ για να δώσει τη μάχη της ζωής του, όταν ο μικρότερος αδερφός του βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ράσελ Κρόου πρωταγωνιστεί σε μία ταινία γεμάτη αδρεναλίνη.

Homo Sapiens? (2025)

Μέσα από 16 αυτοτελείς αλλά θεματικά συνδεδεμένες ιστορίες αποδομούνται, με χειρουργική ειρωνεία, οι αρετές και τα ελαττώματα μιας κοινωνίας σε μόνιμη αντίφαση. Μια καυστική μαύρη κωμωδία με τον Γκιγιέρμο Φρανσέγια να μεταμορφώνεται σε κάθε ιστορία σε έναν διαφορετικό χαρακτήρα.

Το Γεράκι της Μάλτας (1941)

Μετά το φόνο του συνεταίρου του κι ενός άντρα που παρακολουθούσε, ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Σαμ Σπέιντ αναλαμβάνει να διαλευκάνει μια υπόθεση στην οποία μπλέκονται τρεις επικίνδυνοι κακοποιοί, μια μοιραία γυναίκα κι ένα πολύτιμο αγαλματίδιο. To κλασικό φιλμ νουάρ αριστούργημα του Τζον Χιουστον με τους Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, Πίτερ Λόρε και Μαίρη Αστορ κυκλοφορεί ξανά στις αίθουσες.