Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 29/1

Μια συγκλονιστική δυστοπική περιπέτεια που απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής του Φεστιβάλ Καννών, ο Τζέισον Στέιθαμ στον γνωστό του ρόλο ως... "Τζέισον Στέιθαμ" και ένα πολύ ενδιαφέρον βέλγικο δράμα δωματίου, προσεχώς στους κινηματογράφους.

Sirat

Το «Sirat» είναι μια ταινία που σε καθηλώνει από το πρώτο λεπτό και συνεχίζει να σε βαραίνει ακόμη κι αφού πέσουν οι τίτλοι τέλους. Είναι ένα έργο φτιαγμένο ξεκάθαρα για τη σκοτεινή αίθουσα, ένα ταξίδι στην έρημο που λειτουργεί ταυτόχρονα ως αγωνιώδης περιπέτεια και ως εσωτερική αναζήτηση προς μια προσωπική υπέρβαση.

Η πλοκή εκτυλίσσεται στα σκληρά και εξωπραγματικά τοπία του νότιου Μαρόκου. Ένας πατέρας και ο γιος του ξεκινούν την αναζήτηση της κόρης και αδελφής τους, η οποία εξαφανίστηκε μυστηριωδώς μήνες νωρίτερα στη διάρκεια ενός rave πάρτι. Στην προσπάθειά τους να βρουν απαντήσεις, ακολουθούν μια ομάδα ravers προς ένα τελευταίο πάρτι βαθιά στην έρημο, ελπίζοντας πως εκεί θα τη συναντήσουν.

Yunan

Ένας Σύριος συγγραφέας, βλέπει τη μοναξιά του να παίρνει σάρκα και οστά σε ένα δημιουργικό αδιέξοδο. Απογοητευμένος, αποσύρεται σε ένα απομονωμένο νησί κοντά στη Βόρεια Θάλασσα, όπου οι μόνοι κάτοικοι είναι μια μυστηριώδης γυναίκα και ο γιος της. Παρά την αρχική του επιφύλαξη, αυτή η ανεξήγητη συνάντηση θα αποδειχθεί καθοριστική για τη ζωή του.

Πρόκειται για το δεύτερο μέρος της τριλογίας «Πατρίδα», αφιερωμένη στον νεαρό Σύρο-Παλαιστίνιο Αμίρ Φακίρ Ιλντίν, και αποτέλεσε επίσημη συμμετοχή στο διαγωνιστικό τμήμα της Berlinale.

Το Καταφύγιο

Μια από τις κλασικές συνταγές ταινίας με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Στέιθαμ.

Σε ένα απομονωμένο παράκτιο νησί, ένας μοναχικός άντρας σώζει ένα νεαρό κορίτσι από μια φονική καταιγίδα, θέτοντας άθελά του και τους δύο σε σοβαρό κίνδυνο. Αναγκάζεται να εγκαταλείψει την απομόνωσή του, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει τα ταραγμένα μυστικά του παρελθόντος και να προστατεύσει το κορίτσι. Μαζί ξεκινούν ένα έντονο ταξίδι επιβίωσης και προσωπικής λύτρωσης.

Σας Πιστεύουμε

Η Αλίς δίνει κατάθεση σε δικαστήριο και πρέπει να υπερασπιστεί τα παιδιά της, καθώς διακυβεύεται η κηδεμονία τους. Θα καταφέρει να τα προστατεύσει από τον πατέρα τους πριν να είναι πολύ αργά;

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο των Ντεβιλέρς-Ντιφεΐς, με την πλοκή στενά περιορισμένη στο τετράγωνο κάδρο, ξετυλίγεται με αμείωτη ένταση, αποτυπώνοντας σε σχεδόν πραγματικό χρόνο ένα οικογενειακό δράμα και ταυτόχρονα αναδεικνύοντας την αδυναμία και τις υπεκφυγές ενός καφκικού συστήματος δικαιοσύνης. Η ταινία τιμήθηκε με Ειδική Μνεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.