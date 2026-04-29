Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 30/4

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα σινεμά και... στα γραφεία του Runway. Το πολυαναμενόμενο sequel του Διάβολος Φοράει Prada έρχεται στους κινηματογράφους και σίγουρα θα είναι μια από τις πιο συζητημένες ταινίες που θα δούμε φέτος.

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Λίγο πριν τη συνταξιοδότηση, η Μιράντα Πρίστλι ενώνει τις δυνάμεις της με την Άντι Σακς για να αντιμετωπίσει την ‘Έμιλι Τσάρλτον, την πρώην βοηθό που πλέον έχει γίνει αντίπαλος. Είκοσι χρόνια μετά την εμβληματική ταινία, η οποία έγινε ορόσημο της pop κουλτούρας, έρχεται το σίκουελ με την επιστροφή τόσο του αυθεντικού καστ (Μέριλ Στριπ, Αν Χαθαγουέι, Στάνλεϊ Τούτσι και Έμιλι Μπλαντ), όσο και του σκηνοθέτη, Ντέιβιντ Φράνκελ, αλλά και της σεναριογράφου, Αλίν Μπρός Μακένα.

Ομάχα

Ένας χήρος πατέρας ξυπνάει ένα πρωινό τα δύο παιδιά του, τα βάζει βιαστικά στο αυτοκίνητο και μαζί ξεκινούν ένα φαινομενικά αμέριμνο ταξίδι στην αμερικανική ενδοχώρα, με αβέβαιο όμως προορισμό και με ένα κρυμμένο μυστικό που μόλις στο τέλος θα μας αποκαλυφθεί. Το δραματικό road trip του Κόουλ Γουέμπλεϊ συμμετείχε στο Φεστιβάλ του Sundance 2025 αλλά και στο Διαγωνιστικό Τμήμα των Νυχτών Πρεμιέρας 2025.

Ο Κύριος Κανένας Εναντίον του Πούτιν

Ο 33χρονος Πάβελ "Πάσα" Ταλάνκιν (συν-σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ), δάσκαλος στο δημοτικό σχολείο μιας μικρής ρωσικής πόλης και γνωστός για την αντισυμβατική του στάση, όταν με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, εισάγεται μια νέα πολιτική πατριωτικής εκπαίδευσης, είναι αναγκασμένος να διοργανώνει καθημερινές εκδηλώσεις κρατικής προπαγάνδας. Πρόκειται για το φετινό Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία των Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν και Πάβελ "Πάσα" Ταλάνκιν.

Dolly

Μια νεαρή γυναίκα πέφτει θύμα απαγωγής και παρασύρεται βαθιά σε ένα απομονωμένο δάσος, όπου βρίσκεται στο έλεος μιας διαταραγμένης, τερατόμορφης κούκλας που θέλει να τη μεγαλώσει σαν να είναι το παιδί της. Γυρισμένη εξ ολοκλήρου σε φιλμ Super 16mm στο Τενεσί, η ταινία του Ροντ Μπλάκχερστ χτίζεται πάνω στις παραδόσεις των κλασικών ταινιών τρόμου, όπως "Η Νύχτα με τις Μάσκες" και "Ο Σχιζοφρενής Δολοφόνος με το Πριόνι".