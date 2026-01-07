Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 8/1

Η νέα δημιουργία της Σι-Τσινγκ Τσου με συν-σεναριογράφο τον Σον Μπέικερ, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς που έρχεται αντιμέτωπος με ένα Κοράκι και ο Αλέξανδρος Ρήγας που μας επανασυστήνει με το «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις, Μωρή» είναι το top 3 των κυκλοφοριών που θα κάνουν πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες την Πέμπτη 8/1.

Το Αριστερό μου Χέρι

Μετά το θρίαμβο του «Anora», ο Σον Μπέικερ επιστρέφει ως παραγωγός, σεναριογράφος και μοντέρ στους δρόμους της Ταϊπέι. Όταν μια μητέρα και οι δύο κόρες της μετακομίζουν μαζί στην Ταϊπέι, προσπαθούν να προσαρμοστούν στον νέο τρόπο ζωής της πόλης, ενώ παράλληλα παλεύουν να διατηρήσουν την ενότητά τους ως οικογένεια. Την ίδια στιγμή η μικρή κόρη μαθαίνει ότι το αριστερό της χέρι είναι «διαβολικό».

Τι Ψυχή θα Παραδώσεις Μωρή; Μέρος Πρώτο

Η τηλεοπτική μαύρη κωμωδία του Αλέξανδρου Ρήγα αποκτά την κινηματογραφική της εκδοχή (σε δυο μέρη), με πρωταγωνίστριες τις Βασιλική Ανδρίτσου, Παναγιώτα Βλαντή, Μαρία Λεκάκη και Λένα Ουζουνίδου. Το θέμα γνωστό σε όλους μας: Τέσσερις γυναίκες, μεγαλωμένες σε ορφανοτροφείο, ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια. Μια παλιά υπόσχεση τις δένει: να εκδικηθούν τον Γεράσιμο Μαντά, τον άντρα που σημάδεψε την παιδική τους ηλικία.

Ένα Πράγμα με Φτερά

Ο υποψήφιος για Όσκαρ, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς πρωταγωνιστεί στην κινηματογραφική μεταφορά του περίφημου μυθιστορήματος του Μαξ Πόρτερ «Η θλίψη είναι ένα πράγμα με φτερά» και δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας στον ρόλο ενός πατέρα που πρέπει να διαχειριστεί τον ξαφνικό θάνατο της γυναίκας του. Όμως μετά την απώλειά της, μια παράξενη παρουσία αρχίζει να τον καταδιώκει από τις σκιερές εσοχές του διαμερίσματος που μοιράζεται με τους δύο μικρούς του γιους…

Το βιβλίο έχει συμπεριληφθεί στη λίστα των «100 Καλύτερων Μυθιστορημάτων του Εικοστού Πρώτου Αιώνα» της Sunday Times.

Greenland 2

Τα επιζώντα μέλη της οικογένειας Γκάριτι πρέπει να αφήσουν την ασφάλεια του καταφυγίου τους στη Γροιλανδία και να ξεκινήσουν ένα επικίνδυνο ταξίδι προς την ερειπωμένη πια Ευρώπη για να βρουν ένα νέο σπίτι. Ο Τζέραρντ Μπάτλερ ("300", "Η Ληστεία του Αιώνα") και η υποψήφια για Emmy Μορένα Μπακαρίν ("Homeland", "Deadpool") επιστρέφουν στο post-apocalyptic σίκουελ του "Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο".

Το Μυστηριώδες Βλέμμα του Ροζ Φλαμένκο

Το 1982, ένα εντεκάχρονο κορίτσι βρίσκει μία απρόσμενη οικογένεια σε μία ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα που ζει στην έρημο της Βόρειας Χιλής. Όταν μία θανατηφόρα επιδημία σκορπίζει το φόβο στην περιοχή, τα πάντα θα αλλάξουν. Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ντιέγκο Σέσπεδες κέρδισε το μεγάλο βραβείο στο "Ένα Κάποιο Βλέμμα" του Φεστιβάλ Καννών και αποτελεί την επίσημη υποβολή της Χιλής στα φετινά Όσκαρ.

Primate

Οι τροπικές διακοπές μία παρέας φίλων μετατρέπονται σε μία εφιαλτική ιστορία τρόμου και επιβίωσης, όταν ο υιοθετημένος χιμπαντζής μιας οικογένειας, δαγκώνεται από ένα λυσσασμένο ζώο και ξαφνικά γίνεται βίαιος.