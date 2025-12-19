Όσα θα δούμε τα Χριστούγεννα στο Cinobo Πατησίων

Το Cinobo Πατησίων υποδέχεται τις φετινές γιορτές με ξεχωριστές κινηματογραφικές επιλογές! Μέσα από ένα επιμελημένο πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στο ονειρικό και το σκοτεινό, το συγκινητικό και το παραμυθένιο, περνάμε παρέα τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, στο πιο ιδιαίτερο κινηματογρικό στέκι της Αθήνας.

Αφιερώματα και ειδικές προβολές συνθέτουν μια εορταστική εμπειρία που απευθύνεται σε όλους όσους αγαπούν το σινεμά ως χώρο φαντασίας, αναστοχασμού και συλλογικής απόλαυσης.

Από τις 18 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2026, βλέπουμε:

𝐆𝐇𝐈𝐁𝐋𝐈 𝐑𝐄𝐕𝐈𝐄𝐖 | Ένα ζεστό, νοσταλγικό αφιέρωμα στo Studio Ghibli, το στούντιο που καθόρισε την παιδική και εφηβική μνήμη γενεών. Μετά την περσινή τεράστια απήχηση που είχαν οι δημιουργίες του Χαγιάο Μιγιαζάκι, το Cinobo Πατησίων ξαναφέρνει στη μεγάλη οθόνη όλες εκείνες τις ταινίες που ισορροπούν ανάμεσα στο όνειρο και την υπαρξιακή αναζήτηση, με ήρωες που μεγαλώνουν, κόσμους που σε παρασύρουν και εικόνες που λειτουργούν σαν κινηματογραφικό καταφύγιο. Ιδανική αφορμή για επανασύνδεση με την ουσία των γιορτών.

𝐂𝐇𝐑𝐈𝐒𝐓𝐌𝐀𝐒 𝐒𝐏𝐈𝐑𝐈𝐓 𝐗𝟕 | Επτά επιλεγμένες, εορταστικές ταινίες που αιχμαλωτίζουν το πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα από διαφορετικές οπτικές και μας υπενθυμίζουν γιατί αγαπάμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο αυτή την εποχή του χρόνου. Από τρυφερά δράματα μέχρι απρόσμενες, σκοτεινά γιορτινές ιστορίες, βάλσαμο για κάθε χριστουγεννιάτικη ψυχή, το Christmas Spirit x7 εξερευνά τι σημαίνει θαλπωρή, μοναξιά, προσμονή και ελπίδα στη μεγάλη οθόνη.

𝐌𝐈𝐃𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐄𝐗𝐏𝐑𝐄𝐒𝐒 | Black Christmas - Τρόμος στο Παρθεναγωγείο, 1974:

Τα μεσάνυχτα Σάββατο βράδυ προς Κυριακή (20/12), το Cinobo Πατησίων βυθίζεται στο απόλυτο χριστουγεννιάτικο σκοτάδι με το εμβληματικό Black Christmas. Ένα από τα πιο επιδραστικά horror όλων των εποχών, που αποδομεί τη γιορτινή αθωότητα και τη μετατρέπει σε καθαρό τρόμο. Ιδανική προβολή για όσους αγαπούν τις γιορτές με μια γερή δόση αγωνίας ή/και ειρωνείας.

𝐏𝐀𝐓𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐈𝐄𝐑𝐄 | On Falling (Σε Πτώση): Η νέα ταινία που κάνει πρεμιέρα από 19/12 αποκλειστικά στο Cinobo Πατησίων είναι ένα σύγχρονο, ευαίσθητο πορτρέτο μιας γυναίκας σε καθεστώς διαρκούς επισφάλειας. Το βραβευμένο σκηνοθετικό ντεμπούτο της Λάουρα Καρέιρα (Βραβείο Σάδερλαντ Καλύτερης Πρώτης Ταινίας | Φεστιβάλ Λονδίνου, Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας | Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν) μιλά με ακρίβεια και ενσυναίσθηση για την εργασία, τη μοναξιά και την ψυχική κόπωση της σύγχρονης ζωής, φωτίζοντας αθέατες πλευρές της καθημερινότητας.

𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐏𝐎𝐓 | Ο Τζιμ Τζάρμους επιστρέφει από τις 25/12 με το λιτό και βαθιά ανθρώπινο Father Mother Sister Brother, ένα έργο για τις οικογενειακές σχέσεις, τις αποστάσεις και τις σιωπές που μας καθορίζουν. Βραβευμένη με τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας, η ταινία ξεχωρίζει για τον μινιμαλισμό, το λεπτό χιούμορ και τη συγκίνηση, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δύναμη του δημιουργού.

Παράλληλα, το συγκλονιστικό και ανατριχιαστικό docudrama Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ (The Voice of Hind Rajab), συνεχίζει τις προβολές του στο Cinobo Πατησίων έως 07/01, φωτίζοντας με ένταση και ευαισθησία την ανθρώπινη διάσταση του πολέμου ως πράξη μνήμης και μαρτυρίας.

Πληροφορίες

Προπώληση more.com

Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό 7€ | Μειωμένο: 5€ | Midnight Express: 6€

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 79, Αθήνα | 10434