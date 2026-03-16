Όσκαρ 2026: Για 17η φορά χωρίς βραβείο - Ποια κατέρριψε το ρεκόρ με τις περισσότερες ήττες

Αρνητικό ρεκόρ σημειώθηκε στα φετινά Όσκαρ, καθώς η τραγουδοποιός Νταϊάν Ουόρεν έφυγε χωρίς βραβείο για 17η φορά, έχοντας πλέον τις περισσότερες «ήττες» στην ιστορία του θεσμού.



Η τραγουδοποιός για άλλη μια φορά βρέθηκε στην πεντάδα των υποψηφίων για το «Dear Me» από την ταινία «Relentless», στην κατηγορία του Καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού, ωστόσο δεν κατάφερε να πείσει την Ακαδημία και έφυγε χωρίς το χρυσό αγαλματίδιο.

Το συγκεκριμένο βραβείο κέρδισε το «Golden» από την ταινία «KPop Demon Hunters», που έγραψε ιστορία ως το πρώτο K-pop τραγούδι που προτάθηκε ποτέ για Όσκαρ.

Η Ουόρεν, η οποία έχει υπάρξει υποψήφια στην κατηγορία αυτή από το 1988, παρόλα αυτά, δηλώνει πως είναι τιμή της και μόνο που μπορεί να βρίσκεται σε έναν τόσο σημαντικό θεσμό.

Στην ίδια κατηγορία για το βραβείο Όσκαρ ήταν υποψήφια επίσης τα τραγούδια «Sweet Dreams of Joy» του Νίκολας Πάικ από το Viva Verdi, το «I Lied to You» του Ραφαέλ Σαντίγκ και Λούντβιχ Γκόρανσον από το Sinners και το «Train Dreams», Νικ Κέιβ και Μπράις Ντέσνερ από το Train Dreams.