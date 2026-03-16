Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς της απονομής των Όσκαρ 2026, η στιγμή που Μπάρμπρα Στρέιζαντ ανέβηκε στη σκηνή του Dolby Theater για να τιμήσει τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «The Way We Were» (1973), που έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβρη του 2025 σε ηλικία 89 ετών.

«Αφού διάβασα το πρώτο σενάριο του "The Way We Were", μπορούσα να φανταστώ μόνο έναν άντρα στον ρόλο και αυτός ήταν ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ», ανέφερε η βραβευμένη με Όσκαρ Μπάρμπρα Στρέιζαντ από την αρχή της ομιλίας της. «Ήταν ένας λαμπρός, διακριτικός ηθοποιός».

Η θρυλική ηθοποιός ολοκλήρωσε την ομιλία της για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ ερμηνεύοντας ένα απόσπασμα από το εμβληματικό τραγούδι της ταινίας, το οποίο μάλιστα κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού το 1974, προκαλώντας συγκίνηση στο κατάμεστο θέατρο.

Τους τελευταίους μήνες ο κόσμος του σινεμά έχει χάσει σπουδαίες προσωπικότητες, τους οποίους τίμησε η Ακαδημία με το αφιέρωμα της «In Memoriam».