Σαρωτική ήταν η νίκη της ταινίας «One Battle After Another», η οποία, μεταξύ άλλων κατέκτησε το πρώτο Όσκαρ στην ιστορία που αφορά το κάστινγκ, με τη διευθύντρια Κασάντρα Κουλουκούντις (Cassandra Kulukundis) να παραλαμβάνει το βραβείο.

Η Κασάντρα Κουλουκούντις, η οποία έχει ελληνική καταγωγή από την πλευρά του μπαμπά της, κατάφερε να κερδίσει το πρώτο Όσκαρ σε αυτή την κατηγορία, η οποία είναι η νεότερη που έχει δημιουργήσει η Ακαδημία από τότε που θεσπίστηκε το βραβείο καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων για τη χρονιά 2001.

«Το αφιερώνω αυτό στους διευθυντές κάστινγκ που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να ανέβουν εδώ πάνω», δήλωσε η ίδια, αφού ευχαρίστησε την Ακαδημία για την προσθήκη του βραβείου.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε επίσης τον σκηνοθέτη Paul Thomas Anderson, λέγοντας συγκινημένη πως κατά κάποιο τρόπο «μεγαλώσαμε μαζί», έχοντας συνεργαστεί σε τόσες πολλές ταινίες. Πρόσθεσε ακόμη ότι ελπίζει να κερδίσει κι εκείνος ένα βραβείο απόψε.

Ποια είναι η Κασάντρα Κουλουκούντις

Η Κασάντρα Κουλουκούντις έχει υπάρξει διευθύντρια κάστινγκ σε προηγούμενες επιτυχίες των Όσκαρ, όπως το «The Brutalist» και το «There Will Be Blood».

Διαβάστε ακόμα: Όσκαρ 2026: Ο θρίαμβος της ταινίας «Η μια μάχη μετά την άλλη» και όσα έγιναν τη μεγάλη βραδιά

Έχει συνεργαστεί με τον Paul Thomas Anderson και στις δέκα μεγάλου μήκους ταινίες, ξεκινώντας ως ασκούμενη στην πρώτη του ταινία «Hard Eight» το 1996.

Το «One Battle After Another» ακολουθεί έναν πρώην επαναστάτη που αναγκάζεται να επιστρέψει στον παλιό, συγκρουσιακό τρόπο ζωής του, όταν ένας διεφθαρμένος στρατιωτικός αξιωματικός καταδιώκει τον ίδιο και την έφηβη κόρη του.

Το θρίλερ δράσης μιλά για θέματα μετανάστευσης, ρατσισμού και συστημικής διαφθοράς σε διάρκεια σχεδόν τριών ωρών. Έχει επαινεθεί για το πολυπληθές καστ υψηλού επιπέδου, στο οποίο συμμετέχουν οι Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor και η νεοεμφανιζόμενη Infiniti. Οι DiCaprio, Penn, del Toro και Taylor έλαβαν ο καθένας υποψηφιότητα ερμηνείας για τις εμφανίσεις τους.

Tι είναι το Όσκαρ κάστινγκ

Το Όσκαρ κάστινγκ δεν αφορά την ερμηνεία των ηθοποιών, σε αντίθεση με το βραβείο καστ των Actor Awards και άλλες παρόμοιες διακρίσεις. Αντίθετα, το βραβείο καλύτερου κάστινγκ τιμά τόσο τη δημιουργική δουλειά της Cassandra Kulukundis στα παρασκήνια, όσο και τη συνεργασία της με τον Anderson και τους παραγωγούς της ταινίας στην τοποθέτηση των ηθοποιών στους ρόλους τους και τη διαμόρφωση μιας λειτουργικής ομάδας.

Ο παρουσιαστής Conan O’Brien αναφέρθηκε στη νέα κατηγορία στον εναρκτήριο μονόλογό του. Κάνοντας χιούμορ, είπε ότι οι διευθυντές κάστινγκ είναι «καταστροφείς ονείρων», σχολιάζοντας πως για όσους δεν κέρδισαν, η Ακαδημία «αποφάσισε να πάει προς μια άλλη κατεύθυνση».

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι για το βραβείο κάστινγκ ήταν οι Nina Gold («Hamnet»), Jennifer Venditti («Marty Supreme»), Gabriel Domingues («The Secret Agent») και Francine Maisler («Sinners»).