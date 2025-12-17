Όσκαρ 2026: Οι εκπλήξεις και οι αξιοσημείωτες παραλείψεις στις βραχείες λίστες των υποψηφίων

Οι βραχείες λίστες (shortlists) των υποψηφίων για τα βραβεία Όσκαρ 2026 ανακοινώθηκαν την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών αποτελώντας για κάποιους δώρα ενόψει Χριστουγέννων, ενώ για άλλους, μεγάλες απογοητεύσεις.
Για τα Όσκαρ 2026 υπάρχουν 12 κατηγορίες στις οποίες περιλαμβάνονται από 10 έως 20 συμμετοχές, οι οποίες ήδη δίνουν το στίγμα των φαβορί. Οι μεγάλες κατηγορίες σκηνοθεσίας και ερμηνείας, παραμένουν ακόμη κλειστές. Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί επίσης την έναρξη μίας νέας κατηγορίας: Όσκαρ καλύτερου κάστινγκ.
Το «Sinners» του Ryan Coogler ήταν σίγουρα από τους κερδισμένους, αφού βρέθηκε υποψήφιο σε επτά κατηγορίες: κάστινγκ, διεύθυνση φωτογραφίας, μακιγιάζ και χτένισμα, ήχος, οπτικά εφέ και πρωτότυπο τραγούδι. Αντίστοιχη επιτυχία, σημειώνουν και οι ταινίες «One Battle After Another» και «Wicked: For Good».
Η ταινία «Φρανκενστάιν» του Netflix είχε επίσης ισχυρή παρουσία, κερδίζοντας έξι αναφορές σε κατηγορίες όπως καστ, φωτογραφία, μακιγιάζ και χτένισμα, πρωτότυπη μουσική επένδυση, ήχο και οπτικά εφέ.
Σύμφωνα με το Variety, η κατηγορία των διεθνών ταινιών μεγάλου μήκους προσέφερε λίγες εκπλήξεις, αν και η εταιρεία διανομής Neon εξασφάλισε - αριθμός ρεκόρ - 5 από τις 15 διαθέσιμες θέσεις της κατηγορίας. Στο ίδιο δημοσίευμα, σχολιάζεται ακόμη το γεγονός πως η ελβετική ταινία «Late Shift» επικράτησε της ταινίας «My Father's Shadow» της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας του Βρετανο-Νιγηριανός σκηνοθέτη Akinola Davies Jr., παρά την πρόσφατη βράβευση της τελευταίας με το βραβείο Gotham για την ερμηνεία της Ṣọpẹ Dìrísù στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Αξίζει να αναφερθεί πως η βραχεία λίστα υποψηφίων για τη νέα κατηγορία κάστινγκ της Ακαδημίας, περιλαμβάνει εννέα ταινίες με γυναίκες διευθύντριες κάστινγκ.
Η ψηφοφορία για τα Όσκαρ ξεκινά τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και λήγει την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου. Οι τελικές υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου. Ο κωμικός Κόναν Ο' Μπράιαν θα επιστρέψει για να παρουσιάσει την 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου.
Οι shortlist των Όσκαρ 2026 ανά κατηγορία:
Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους
Autokar
Butterfly
Cardboard
Éiru
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Hurikán
I Died in Irpin
The Night Boots
Playing God
The Quinta’s Ghost
Retirement Plan
The Shyness of Trees
Snow Bear
The Three Sisters
Καλύτερο Casting
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Sirât
Weapons
Wicked: For Good
Καλύτερη Φωτογραφία
Ballad of a Small Player
Bugonia
Die My Love
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Nouvelle Vague
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Sirât
Song Sung Blue
Sound of Falling
Train Dreams
Wicked: For Good
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ
The Alabama Solution
Apocalypse in the Tropics
Coexistence, My Ass!
Come See Me in the Good Light
Cover-Up
Cutting Through Rocks
Folktales
Holding Liat
Mr. Nobody Against Putin
Mistress Dispeller
My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow
The Perfect Neighbor
Seeds
2000 Meters to Andriivka
Yanuni
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους
All the Empty Rooms
All the Walls Came Down
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Bad Hostage
Cashing Out
Chasing Time
Children No More: “Were and Are Gone”
Classroom 4
The Devil Is Busy
Heartbeat
Last Days on Lake Trinity
On Healing Land, Birds Perch
Perfectly a Strangeness
Rovina’s Choice
We Were the Scenery
Καλύτερη Διεθνής Ταινία
Αργεντινή – Belén
Βραζιλία – The Secret Agent
Γαλλία – It Was Just an Accident
Γερμανία – Sound of Falling
Ινδία – Homebound
Ιράκ – The President’s Cake
Ιαπωνία – Kokuho
Ιορδανία – All That’s Left of You
Νορβηγία – Sentimental Value
Παλαιστίνη – Palestine 36
Νότια Κορέα – No Other Choice
Ισπανία – Sirât
Ελβετία – Late Shift
Ταϊβάν – Left-Handed Girl
Τυνησία – The Voice of Hind Rajab
Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους (Live Action)
Ado
Amarela
Beyond Silence
The Boy with White Skin
Butcher’s Stain
Butterfly on a Wheel
Dad’s Not Home
Extremist
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
Pantyhose
The Pearl Comb
Rock, Paper, Scissors
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Καλύτερο Μακιγιάζ & Κομμώσεις
The Alto Knights
Frankenstein
Kokuho
Marty Supreme
Nuremberg
One Battle After Another
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Wicked: For Good
Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική
Avatar: Fire and Ash
Bugonia
Captain America: Brave New World
Diane Warren: Relentless
F1
Frankenstein
Hamnet
Hedda
A House of Dynamite
Jay Kelly
Marty Supreme
Nuremberg
One Battle After Another
Sinners
Sirât
Train Dreams
Tron: Ares
Truth and Treason
Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
Wicked: For Good
Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι
“As Alive As You Need Me To Be” – Tron: Ares
“Dear Me” – Diane Warren: Relentless
“Dream As One” – Avatar: Fire and Ash
“Drive” – F1
“Dying To Live” – Billy Idol Should Be Dead
“The Girl in the Bubble” – Wicked: For Good
“Golden” – K-Pop: Demon Hunters
“Highest 2 Lowest” – Highest 2 Lowest
“I Lied to You” – Sinners
“Last Time (I Seen the Sun)” – Sinners
“No Place Like Home” – Wicked: For Good
“Our Love” – The Ballad of Wallis Island
“Salt Then Sour Then Sweet” – Come See Me in the Good Light
“Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi!
“Train Dreams” – Train Dreams
Καλύτερος Ήχος
Avatar: Fire and Ash
F1
Frankenstein
Mission: Impossible – The Final Reckoning
One Battle After Another
Sinners
Sirât
Springsteen: Deliver Me from Nowhere
Superman
Wicked: For Good
Καλύτερα Οπτικά Εφέ
Avatar: Fire and Ash
The Electric State
F1
Frankenstein
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinners
Superman
Tron: Ares
Wicked: For Good
