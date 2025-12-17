Όσκαρ 2026: Οι εκπλήξεις και οι αξιοσημείωτες παραλείψεις στις βραχείες λίστες των υποψηφίων

Οι βραχείες λίστες (shortlists) των υποψηφίων για τα βραβεία Όσκαρ 2026 ανακοινώθηκαν την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών αποτελώντας για κάποιους δώρα ενόψει Χριστουγέννων, ενώ για άλλους, μεγάλες απογοητεύσεις.

Για τα Όσκαρ 2026 υπάρχουν 12 κατηγορίες στις οποίες περιλαμβάνονται από 10 έως 20 συμμετοχές, οι οποίες ήδη δίνουν το στίγμα των φαβορί. Οι μεγάλες κατηγορίες σκηνοθεσίας και ερμηνείας, παραμένουν ακόμη κλειστές. Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί επίσης την έναρξη μίας νέας κατηγορίας: Όσκαρ καλύτερου κάστινγκ.

Το «Sinners» του Ryan Coogler ήταν σίγουρα από τους κερδισμένους, αφού βρέθηκε υποψήφιο σε επτά κατηγορίες: κάστινγκ, διεύθυνση φωτογραφίας, μακιγιάζ και χτένισμα, ήχος, οπτικά εφέ και πρωτότυπο τραγούδι. Αντίστοιχη επιτυχία, σημειώνουν και οι ταινίες «One Battle After Another» και «Wicked: For Good».

Η ταινία «Φρανκενστάιν» του Netflix είχε επίσης ισχυρή παρουσία, κερδίζοντας έξι αναφορές σε κατηγορίες όπως καστ, φωτογραφία, μακιγιάζ και χτένισμα, πρωτότυπη μουσική επένδυση, ήχο και οπτικά εφέ.

Σύμφωνα με το Variety, η κατηγορία των διεθνών ταινιών μεγάλου μήκους προσέφερε λίγες εκπλήξεις, αν και η εταιρεία διανομής Neon εξασφάλισε - αριθμός ρεκόρ - 5 από τις 15 διαθέσιμες θέσεις της κατηγορίας. Στο ίδιο δημοσίευμα, σχολιάζεται ακόμη το γεγονός πως η ελβετική ταινία «Late Shift» επικράτησε της ταινίας «My Father's Shadow» της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας του Βρετανο-Νιγηριανός σκηνοθέτη Akinola Davies Jr., παρά την πρόσφατη βράβευση της τελευταίας με το βραβείο Gotham για την ερμηνεία της Ṣọpẹ Dìrísù στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αξίζει να αναφερθεί πως η βραχεία λίστα υποψηφίων για τη νέα κατηγορία κάστινγκ της Ακαδημίας, περιλαμβάνει εννέα ταινίες με γυναίκες διευθύντριες κάστινγκ.

Η ψηφοφορία για τα Όσκαρ ξεκινά τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και λήγει την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου. Οι τελικές υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου. Ο κωμικός Κόναν Ο' Μπράιαν θα επιστρέψει για να παρουσιάσει την 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου.

Οι shortlist των Όσκαρ 2026 ανά κατηγορία:

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Autokar

Butterfly

Cardboard

Éiru

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Hurikán

I Died in Irpin

The Night Boots

Playing God

The Quinta’s Ghost

Retirement Plan

The Shyness of Trees

Snow Bear

The Three Sisters

Καλύτερο Casting

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Sirât

Weapons

Wicked: For Good

Καλύτερη Φωτογραφία

Ballad of a Small Player

Bugonia

Die My Love

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Nouvelle Vague

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Sirât

Song Sung Blue

Sound of Falling

Train Dreams

Wicked: For Good

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

The Alabama Solution

Apocalypse in the Tropics

Coexistence, My Ass!

Come See Me in the Good Light

Cover-Up

Cutting Through Rocks

Folktales

Holding Liat

Mr. Nobody Against Putin

Mistress Dispeller

My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow

The Perfect Neighbor

Seeds

2000 Meters to Andriivka

Yanuni

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

All the Empty Rooms

All the Walls Came Down

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Bad Hostage

Cashing Out

Chasing Time

Children No More: “Were and Are Gone”

Classroom 4

The Devil Is Busy

Heartbeat

Last Days on Lake Trinity

On Healing Land, Birds Perch

Perfectly a Strangeness

Rovina’s Choice

We Were the Scenery

Καλύτερη Διεθνής Ταινία

Αργεντινή – Belén

Βραζιλία – The Secret Agent

Γαλλία – It Was Just an Accident

Γερμανία – Sound of Falling

Ινδία – Homebound

Ιράκ – The President’s Cake

Ιαπωνία – Kokuho

Ιορδανία – All That’s Left of You

Νορβηγία – Sentimental Value

Παλαιστίνη – Palestine 36

Νότια Κορέα – No Other Choice

Ισπανία – Sirât

Ελβετία – Late Shift

Ταϊβάν – Left-Handed Girl

Τυνησία – The Voice of Hind Rajab

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους (Live Action)

Ado

Amarela

Beyond Silence

The Boy with White Skin

Butcher’s Stain

Butterfly on a Wheel

Dad’s Not Home

Extremist

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

Pantyhose

The Pearl Comb

Rock, Paper, Scissors

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Καλύτερο Μακιγιάζ & Κομμώσεις

The Alto Knights

Frankenstein

Kokuho

Marty Supreme

Nuremberg

One Battle After Another

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Wicked: For Good

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική

Avatar: Fire and Ash

Bugonia

Captain America: Brave New World

Diane Warren: Relentless

F1

Frankenstein

Hamnet

Hedda

A House of Dynamite

Jay Kelly

Marty Supreme

Nuremberg

One Battle After Another

Sinners

Sirât

Train Dreams

Tron: Ares

Truth and Treason

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Wicked: For Good

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

“As Alive As You Need Me To Be” – Tron: Ares

“Dear Me” – Diane Warren: Relentless

“Dream As One” – Avatar: Fire and Ash

“Drive” – F1

“Dying To Live” – Billy Idol Should Be Dead

“The Girl in the Bubble” – Wicked: For Good

“Golden” – K-Pop: Demon Hunters

“Highest 2 Lowest” – Highest 2 Lowest

“I Lied to You” – Sinners

“Last Time (I Seen the Sun)” – Sinners

“No Place Like Home” – Wicked: For Good

“Our Love” – The Ballad of Wallis Island

“Salt Then Sour Then Sweet” – Come See Me in the Good Light

“Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi!

“Train Dreams” – Train Dreams

Καλύτερος Ήχος

Avatar: Fire and Ash

F1

Frankenstein

Mission: Impossible – The Final Reckoning

One Battle After Another

Sinners

Sirât

Springsteen: Deliver Me from Nowhere

Superman

Wicked: For Good

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

Avatar: Fire and Ash

The Electric State

F1

Frankenstein

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Superman

Tron: Ares

Wicked: For Good