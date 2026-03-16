Πριν ξεκινήσει η πολυαναμενόμενη απονομή των αγαλματιδίων, το κόκκινο χαλί των βραβείων Όσκαρ, στο οποίο εμφανίστηκαν τα πιο λαμπρά αστέρια του Χόλιγουντ είχε ήδη κλέψει την παράσταση.

Λαμπερά φορέματα, κομψά κοστούμια και τολμηρές επιλογές δημιούργησαν μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της βραδιάς και δημιούργησαν σάλο στα social media.

Η Έμμα Στόουν κυριολεκτικά έλαμπε, φορώντας ένα ασημί φόρεμα Louis Vuitton που αναδείκνυε τέλεια τη σιλουέτα της. Η Στόουν ήταν υποψήφια για το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της στην ταινία Bugonia, αλλά τελικά έχασε από την 36χρονη Ιρλανδή σταρ Τζέσι Μπάκλεϊ για την ερμηνεία της στην ταινία Hamnet.

Έμμα Στόουν | ΑΠΕ ΜΠΕ

Η νικήτρια του Α' Γυναικείου Ρόλου, Jessie Bucley επέλεξε ένα Channel φόρεμα με τολμηρό συνδυασμό χρωμάτων, καθώς το επάνω μέρος ήταν κόκκινο και το κάτω ροζ, ωστόσο κράτησε κλασσική τη σιλουέτα της με το off-shoulder σχέδιο.

Η Τζέσι Μπάκλεϊ παραλαμβάνει το βραβείο Ά Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Hamnet». | (AP Photo/Chris Pizzello)

Περνώντας στους άνδρες που έκλεψαν τις εντυπώσεις, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «One Battle After Another», Λεονάρντο Ντι Κάπριο, επέλεξε ένα παραδοσιακό μαύρο σμόκιν, ενώ ο επίσης υποψήφιος για τον καλύτερο ανδρικό ρόλο, Τίμοθι Σαλαμέ, εμφανίστηκε με ένα total white outfit, αναδεικνύοντας μια μίνιμαλ αλλά μοντέρνα αισθητική. Το κοστούμι συνδύασε με λευκές μπότες και ασημένια κοσμήματα, δίνοντας μια πιο χαλαρή και νεανική εκδοχή του κλασικού red carpet look.

Τίμοθι Σαλαμέ | AP PHOTO

Ο πρωταγωνιστής των Sinners, Michael B Jordan, κατάφερε να αποσπάσει το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού και να έχει μια από τις καλύτερες εμφανίσεις, ξεφεύγοντας από τη «safe» επιλογή των ανδρών σε τέτοιες εκδηλώσεις.

Μάικλ Μπι Τζόρνταν | AP PHOTO

Πιο sexy από ποτέ ήταν η Κάιλι Τζένερ, η οποία στάθηκε στο πλευρό του αγαπημένου της Τίμοθι, που ήταν υποψήφιος. Αποτέλεσε την απόλυτη έκπληξη καθώς θύμισε Jessica Rabbit με το αισθησιακό, μεταλλικό κόκκινο φόρεμα Schiaparelli που φόρεσε.

Κάιλι Τζένερ | Instagram / @kyliejenner

Η Ντέμι Μουρ, η οποία πέρυσι ήταν υποψήφια για τον ρόλο της στην ταινία The Substance, ταινία που σηματοδότησε την δυναμική επιστροφή της, τόλμησε αρκετά, καθώς φόρεσε μια δημιουργία της Gucci, με φτερά από πάνω μέχρι κάτω.

Ντέμι Μουρ | AP PHOTO

Η Νορβηγίδα ηθοποιός Ρενάτε Ρέινσβε, υποψήφια για το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου με το Sentimental Value, κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί, με την επιλογή της να φορέσει κόκκινο φόρεμα, κάτι που πολλοί αποφεύγουν.

Ρενάτε Ρέινσβε | AP PHOTO

Ωστόσο, η ηθοποιός ουσιαστικά κατέρριψε τον «μύθο» ότι το κόκκινο δεν φοριέται στο κόκκινο χαλί, αποδεικνύοντας ότι με τη σωστή απόχρωση το τελικό look είναι εντυπωσιακό.