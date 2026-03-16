Όσκαρ 2026: Εκνευρίστηκε η Τεγιάνα Τέιλορ με άνδρα που την έσπρωξε - «Μη με αγγίζετε»

Ένα έντονο περιστατικό σημειώθηκε στα παρασκήνια της τελετής των Βραβείων Όσκαρ 2026, με πρωταγωνίστρια την τραγουδίστρια και ηθοποιό Τεγιάνα Τέιλορ (Teyana Taylor), η οποία εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένη σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.

Teyana Taylor made a scene at the Oscars on Sunday after she claimed a man shoved her.



When did the Oscars become the Waffle House?

Στο βίντεο, που τραβήχτηκε σε γεμάτο διάδρομο του Dolby Theatre, η Τέιλορ φαίνεται να κατηγορεί έναν άνδρα ότι την έσπρωξε, ενώ προσπαθούσε να περάσει μέσα από το πλήθος. Δείχνοντας προς κάποιον εκτός κάμερας και εμφανώς εκνευρισμένη, ακούγεται να λέει: «Είσαι άνδρας και βάζεις τα χέρια σου πάνω σε γυναίκα».

Στη συνέχεια επανέλαβε αρκετές φορές ότι η συμπεριφορά του ήταν αγενής, ενώ εξηγώντας την κατάσταση σε παρευρισκόμενους που πλησίασαν, υποστήριξε ότι ο άνδρας την έσπρωξε. «Κυριολεκτικά με έσπρωξε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος άνδρας παραλίγο να σπρώξει και μια άλλη γυναίκα που βρισκόταν κοντά.

Το βίντεο κλείνει με την ηθοποιό να δηλώνει έντονα προς όσους βρίσκονταν γύρω της: «Μην με αγγίζετε, μην με σπρώχνετε».

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τον θόρυβο που προκάλεσε η αντίδρασή της κατά τη διάρκεια της απονομής του βραβείου Β΄ Γυναικείου Ρόλου. Όταν ανακοινώθηκε ότι το βραβείο κέρδισε η Amy Madigan, οι κάμερες κατέγραψαν την Taylor να σηκώνεται από τη θέση της, να σηκώνει τα χέρια ψηλά και να χειροκροτεί έντονα.

Η αντίδρασή της προκάλεσε ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να θεωρούν ότι η χαρά της φαινόταν υπερβολική για έναν ηθοποιό που μόλις είχε χάσει το βραβείο.

Τη στιγμή σχολίασε και η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Judi James, η οποία υποστήριξε ότι τόσο η Taylor όσο και η Elle Fanning, επίσης υποψήφια για το ίδιο βραβείο, επέδειξαν «υπερβολικές αντιδράσεις» που ενδεχομένως στόχο είχαν να καλύψουν την απογοήτευσή τους.

Σύμφωνα με την ίδια, τέτοιες έντονες εκδηλώσεις χαράς μπορεί να αποτελούν έναν τρόπο απόκρυψης των πραγματικών συναισθημάτων, όπως η απογοήτευση από την απώλεια ενός βραβείου.