Όσκαρ 2026: Στη Τζέσι Μπάκλεϊ το μεγάλο βραβείο Α΄ Γυναικείου ρόλου

Τα προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν. Το μεγάλο βραβείο Όσκαρ Α' Γυναικείου ρόλου κέρδισε δικαιωματικά η Τζέσι Μπάκλεϊ για την καθηλωτική ερμηνεία της ως Agnes Hathaway στην ταινία «Hamnet», μια ερμηνεία που συζητήθηκε όσα καμία άλλη από τις φετινές υποψήφιες ταινίες και για πολλούς επρόκειτο εξ αρχής, για μια κλειδωμένη νίκη.
Στην ταινία «Hamnet» υποδύεται μια μητέρα που αγωνίζεται να σώσει το παιδί της, αποδίδοντας το πένθος με έναν τρόπο που ίσως δεν έχουμε ξαναδεί στην οθόνη.
Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ σαρώνει φέτος, αφού εκτός από το πολυπόθητο Όσκαρ 'Α Γυναικείου ρόλου, κέρδισε βραβείο για την ερμηνεία της και στις Χρυσές Σφαίρες αλλά και στα βραβεία BAFTA.
Όπως έχει δηλώσει η ίδια η σε συνεντεύξεις της, η αγάπη της Τζέσι Μπάκλεϊ για το θέατρο και το σινεμά είναι γι' αυτήν ένα καταφύγιο ενώ υπήρξε ο λόγος που κατάφερε να ξεπεράσει την κατάθλιψη και την διατροφική διαταραχή που βίωσε σε νεαρότερη ηλικία.
