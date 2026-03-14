Όσκαρ 2026: Υποψηφιότητες, φαβορί και πώς να τα δείτε Live στην Ελλάδα

Η αντίστροφη μέτρηση για την 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ έχει ήδη ξεκινήσει, με τους σινεφίλ σε όλο τον κόσμο –και φυσικά στην Ελλάδα– να ετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη γιορτή του κινηματογράφου. Με οικοδεσπότη τον απολαυστικό Conan O'Brien για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ρεκόρ που καταρρίπτονται και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, η βραδιά αναμένεται ιστορική.
Παρακάτω θα βρείτε τον απόλυτο οδηγό για να μην χάσετε λεπτό από τη φετινή απονομή, καθώς και τα φαβορί που ξεχωρίζουν.
Πότε και πώς να παρακολουθήσετε τα Όσκαρ 2026 στην Ελλάδα
Η 98η τελετή των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ. Λόγω της διαφοράς ώρας, για το ελληνικό κοινό η ζωντανή μετάδοση θα γίνει τα ξημερώματα της Δευτέρας 16 Μαρτίου.
Αποκλειστικός τηλεοπτικός προορισμός για την Ελλάδα παραμένει η COSMOTE TV, μέσα από το ειδικό pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS.
Το πρόγραμμα της μεγάλης βραδιάς έχει διαμορφωθεί ως εξής:
22:30 - Pre-show: Η βραδιά ξεκινά με την ειδική εκπομπή «OSCARS’® Night». Ο οικοδεσπότης Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, μαζί με καλεσμένους, θα αναλύσει τις υποψηφιότητες, ενώ θα υπάρχουν συνεχείς ζωντανές συνδέσεις με το κόκκινο χαλί στο Λος Άντζελες.
01:00 - Η Τελετή: Ζωντανή μετάδοση της 98ης Τελετής Απονομής με ελληνικό σχολιασμό.
Επανάληψη (για όσους δεν ξενυχτήσουν): Αν προτιμάτε να κοιμηθείτε, όλη η βραδιά (κόκκινο χαλί και τελετή) θα προβληθεί μαγνητοσκοπημένη και με ελληνικούς υπότιτλους τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 19:40, ενώ θα είναι άμεσα διαθέσιμη και στη δωρεάν On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.
Οι μεγάλες υποψηφιότητες των Όσκαρ 2026
Η φετινή κούρσα είναι γεμάτη εκπλήξεις και σκληρό ανταγωνισμό.
Το απόλυτο φαβορί είναι το «Sinners» του Ryan Coogler, το οποίο έγραψε ιστορία συγκεντρώνοντας τον αριθμό-ρεκόρ των 16 υποψηφιοτήτων, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που κατείχαν ταινίες όπως ο Τιτανικός και το La La Land.
Πολύ δυναμική είναι και η παρουσία του «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson με 13 υποψηφιότητες.
Φυσικά, έντονο ελληνικό ενδιαφέρον υπάρχει για το «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, το οποίο κατάφερε να αποσπάσει 4 υποψηφιότητες.
Ακολουθούν τα μεγάλα ονόματα στις βασικότερες κατηγορίες:
Καλύτερη Ταινία (Ενδεικτικές Υποψηφιότητες)
- Sinners
- One Battle After Another
- Bugonia
- Hamnet
- Sentimental Value
- Marty Supreme
- Frankenstein
Α' Ανδρικός Ρόλος
- Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)
- Michael B. Jordan (Sinners)
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
Α' Γυναικείος Ρόλος
- Emma Stone (Bugonia)
- Jessie Buckley (Hamnet)
- Renate Reinsve (Sentimental Value)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.