Όταν ο Βλάσης Μπονάτσος έπαιξε τον «δράκο» σε θρίλερ που λογοκρίθηκε

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Βλάσης Μπονάτσος ήταν παντού. Έπαιζε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο μιούζικαλ «Εβίτα» (υποδυόταν τον Τσε Γκεβάρα), ενώ είχαν και μια ερωτική σχέση. Συμμετείχε στο album «Εμπάργκο» του Θάνου Μικρούτσικου, με την υπέροχη «Σκάντζα» και προετοιμαζόταν να παίξει σε μια ταινία των Κώστα Καραγιάννη - Τάκη Σιμωνετάτου, που φιλοδοξούσε να γίνει απόπειρα true crime αφήγησης, για έναν «Δράκο» της εποχής.

Ας τονίσουμε κάπου εδώ ότι βρισκόμαστε στο 1983 και η ελληνική κοινωνία δεν είναι καθόλου εξοικειωμένη με την αναπαράσταση εγκλημάτων στη μεγάλη οθόνη, πέρα από λιγοστές εξαιρέσεις, όπως η «Παραγγελιά» (1980), η εξιστόρηση του εγκλήματος του Νίκου Κοεμτζή στο κέντρο «Νεράιδα».

Η υπόθεση της ταινίας

Ο Βλάσης Μπονάτσος υποδύεται τον Αλέκο, ένα νεαρό άντρα που εργάζεται στην υποδοχή στο λαϊκό κέντρο «Νέα Αθήναια». Παρουσιάζεται στο δικαστήριο για να δικαστεί, μετά την κατηγορία μιας γυναίκας (Μίνα Αντουλάκη) που γνώρισε στο νυχτερινό κέντρο.

Παρ' όλο που όπως λέει στους δημοσιογράφους «τους έχει όλους χεσμένους» θα ξεδιπλώσει σιγά-σιγά και κυρίως μέσα από τις καταθέσεις των μαρτύρων και την εξομολόγηση στον ιερέα θείο του (Άρης ΜΙχόπουλος) το προβληματικό παρελθόν του.

Έχοντας γίνει αυτόπτης μάρτυρας της σεξουαλικής εκμετάλλευσης της μητέρας του (Νότα Παρούση) από τον πατέρα του (Δημήτρης Μπάνος) ο οποίος για να πληρώσει όσα χρωστούσε στα χαρτιά, την «προσέφερε» ως αντάλλαγμα στους συμπαίκτες του, αρχίζει να διαμορφώνει μια μισογυνική αντίληψη για τις γυναίκες που ενισχύεται από τη σεξουαλική ανικανότητα του.

Παράλληλα, είναι αρραβωνιασμένος με την Ελένη (Πωλίνα Γκιωνάκη) η οποία εργάζεται ως λουλουδού στο κέντρο και τον πιέζει να εκμεταλλευτούν ένα οικογενειακό κτήμα και να παντρευτούν. Όμως ο ήρωας μας είναι πια ένας ακραία βίαιος και σεξουαλικά ανίκανος μισάνθρωπος, οπότε αποφασίζει να καταφύγει σε μια παλιάτου γνώριμο, την ιερόδουλο Βασιλική (Λυδία Λένωση), την οποία γνώριζε απ' όταν ήταν φαντάρος.

Σύντομα θα διαπιστώσει ότι ο μόνος τρόπος για να διεγερθεί ερωτικά, είναι να βιάσει μια γυναίκα. Θα βιάσει την Βασιλική, θα βιάσει και θα σκοτώσει και μια θαμώνα στο κέντρο που εργάζεται. Η καταδίκη του θα είναι τρις ισόβια.

Τι έγινε στην πρώτη προβολή

Η ταινία βασιζόταν σε αληθινή ιστορία και συγκεκριμένα στον Σπύρο Μπέσκο, τον κατ'εξακολούθησε δολοφόνο και βιαστή που μέτρησε δεκάδες θύματα, όλα γυναίκες, στα νότια προάστια, από το 1981 ως το 1983. Η προβολή της σε κύκλωμα κινηματογραφικών αιθουσών διακόπηκε κατόπιν έντονης διαμαρτυρίας με πορείες και αφισοκολλήσεις από την οργάνωση Σπίτι των Γυναικών.

Οι διαδηλώτριες έσκιζαν τις αφίσες της ταινίας και έγραφαν συνθήματα στους τοίχους όπως «όχι στην ηρωοποίηση των βιαστών» και «όχι άλλη κερδοσκοπία πάνω στα πτώματα μας»Έ Ακολούθησε και μια καταγγελία στον εισαγγελέα και στον υπουργείο Προεδρίας από την Ένωση Ελληνίδων Νομικών, που υποστήριξε εγγράφως πως η προβολή μιας τέτοιας ταινίας προκαλεί «την καταρράκωση των κοινωνικών αξιών και της δικαιοσύνης».

Η διανομή της ταινίας διακόπηκε την επόμενη μέρα, με επίσημη δικαιολογία πως μπορούσε να παρασύρει τους νέους στην εξοικείωση και τον μιμητισμό «νοσηρών και εγκληματικών δραστηριοτήτων». Αυτό φυσικά, δεν εμπόδισε την διανομή της στο κύκλωμα των videoclub, τα οποία αποκτούσαν εκείνη την εποχή, ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση. Η ταινία κυκλοφόρησε με τον λογοκριμένο τίτλο «Καταζητείται...το πρόσωπο της ημέρας»

Ήταν καλή ταινία;

Όχι. Μάλλον δικαιολογημένα όμως, κανείς δεν ήταν αρκούντως εξοικειωμένος με το είδος του true crime. Το σενάριο αντιμετωπίζει τον κεντρικό ήρωα σχεδόν με συμπάθεια και προσπαθεί να τον δικαιολογήσει. Ο Βλάσης Μπονάτσος παίζει όλη την ώρα με το ύφος που είχε στους Απαράδεκτους όταν η παρέα τον τρόλαρε για το βίντεοκλιπ του και τους κράταγε μούτρα (δείτε επεισόδιο «Απαράδεκτοι - Βιντεοκλιπάδες»).

Οι υπόλοιποι ηθοποιοί παίζουν στερεοτυπικά και μάλλον απλοϊκά, τρανό παράδειγμα ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, στο ρόλο του δικαστή, που παίζει με τις ίδιες γκριμάτσες που τον γνωρίσαμε οκτώ χρόνια αργότερα, στο «Ρετιρέ». Προετοιμαζόταν από τότε για να υποδυθεί τον Μίλτο Παπάρα, ή Παπαρά. Ποτέ δεν εξακριβώθηκε ο τονισμός.

(με στοιχεία από το βιβλίο «Ταχύτητα και Αγάπη» - Ορσαλία Ελένη Κασσαβέτη, 2025)