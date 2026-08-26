Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου: 5 ταινίες που μας υπενθυμίζουν πως ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου

Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου σήμερα και τι καλύτερο από το να δεις αντίστοιχες ταινίες που έχουν αφήσει εποχή και που κατάφεραν να αποτυπώσουν στη μεγάλη οθόνη την ανιδιοτελή σχέση του ανθρώπου με τον τετράποδο φίλο του.

Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ σε οποιαδήποτε ταινία συμμετέχει σκύλος, δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από την οθόνη.

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