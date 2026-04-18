Πέθανε η Γαλλίδα ηθοποιός Ναταλί Μπαγιέ - Είχε κερδίσει πολυάριθμα βραβεία Σεζάρ

Πέθανε σε ηλικία 77 ετών η πολυβραβευμένη ηθοποιός Ναταλί Μπαγιέ, γνωστοποίησε σήμερα (18/4) στο Γαλλικό Πρακτορείο η οικογένειά της.
Η Γαλλίδα ηθοποιός είχε κερδίσει πολυάριθμα βραβεία Σεζάρ.
Άρρωστη, σε ανησυχητική κατάσταση υγείας από το περασμένο καλοκαίρι, η Μπαγιέ, η οποία είχε εμφανιστεί σε ταινίες των Φρανσουά Τριφό, Ζαβιέ Ντολάν, Μπερτράν Μπλιέ και Κλοντ Σαμπρόλ, πέθανε «το βράδυ της Παρασκευής (17/4) στο σπίτι της στο Παρίσι από άνοια με σωμάτια Lewy», δήλωσε η οικογένειά της.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.