Πέθανε η ηθοποιός Βάλερι Μαχάφεϊ - Τα βραβεία και η διεθνής καταξίωση

Η βραβευμένη με Emmy Αμερικανίδα ηθοποιός Βάλερι Μαχάφεϊ πέθανε, σε ηλικία 71 ετών, μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά της.

Ο εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων της αγαπημένης ηθοποιού επιβεβαίωσε στο The Hollywood Reporter ότι η σταρ πέθανε στην Καλιφόρνια την Παρασκευή, σκορπώντας θλίψη στον κόσμο του Χόλιγουντ.

Η Μαχάφεϊ ήταν γνωστή για τη δουλειά της σε τηλεοπτικές σειρές όπως οι «Νοικοκυρές σε Απόγνωση», «Young Sheldon» και «Big Sky», όπως γράφει το BBC.

Βάλερι Μαχάφεϊ; Πλήρης ημερών και επιτευγμάτων

Σε μια δήλωση που έδωσε στο Variety, ο σύζυγος της Μαχάφεϊ , Joseph Kell, δήλωσε ότι «έχασε τον έρωτα της ζωής του και η Αμερική έχασε μία από τις πιο αξιαγάπητες ηθοποιούς της».

«Θα μας λείψει», είπε.

Στο Facebook, η κόρη του ζευγαριού, Άλις, έγραψε: «Δεν έχω λόγια να πω αυτή τη στιγμή. Ο καρκίνος είναι άσχημο πράγμα. Θα σε ψάχνω σε όλες τις διασκεδαστικές στιγμές της ζωής. Ξέρω ότι εκεί θα είσαι».

Το 1992, η Μαχάφεϊ κέρδισε ένα βραβείο Emmy primetime για την Καλύτερη Ηθοποιό σε Δραματική Σειρά για την ερμηνεία της ως Eve στην αμερικανική μαύρη κωμωδία Northern Exposure.

Η επιτυχία της στην primetime σειρά ήρθε μετά την βράβευσή της με Emmy την προηγούμενη δεκαετία για τον ρόλο της στην ταινία The Doctors, μια σαπουνόπερα που προβλήθηκε από το 1979 έως το 1981.

Εμφανίστηκε επίσης σε αρκετές ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των Sully και Seabiscuit.

Πιο πρόσφατοι ρόλοι της περιλαμβάνουν την εμφάνιση ως Madame Reynard στην ταινία French Exit του 2020, για την οποία ήταν υποψήφια για βραβείο Independent Spirit.

Γεννημένη από Καναδή μητέρα και Αμερικανό πατέρα στη Σουμάτρα της Ινδονησίας, η Μαχάφεϊ μετακόμισε ως έφηβη στο Τέξας. Η πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση ήρθε το 1977, με έναν ρόλο στην ταινία «Πες μου το Όνομά μου».

Εμφανίστηκε σε επεισόδια δεκάδων τηλεοπτικών σειρών κατά τη διάρκεια της πενταετούς καριέρας της, συμπεριλαμβανομένων του ιατρικού δράματος ER, της δυστοπικής σειράς The Man in the High Castle και της μουσικής σειράς Glee.

Στις Νοικοκυρές σε Απόγνωση, έμεινε αξέχαστη ως Άλμα Χοτζ, της χειριστικής πρώην συζύγου του Όρσον Χοτζ, ενώ εμφανίστηκε και στη γεμάτη δράμα σειρά Wisteria Lane για οκτώ επεισόδια.