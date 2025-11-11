Πέθανε ο Ιρανός ηθοποιός Χομαγιούν Ερσάντι, πρωταγωνιστής της ταινίας «Η γεύση του κερασιού»

Πέθανε σε ηλικία 78 ετών, ο Ιρανός ηθοποιός Χομαγιούν Ερσάντι, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο Χομαγιούν Ερσάντι δεν ήταν επαγγελματίας ηθοποιός, αλλά έγινε γνωστός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλου στην εμβληματική ταινία «Η γεύση του κερασιού» του Αμπάς Κιαροστάμι, από την οποία απέκτησε διεθνή αναγνώριση, καθώς το φιλμ βραβεύθηκε το 1997 στο Φεστιβάλ των Καννών και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του ιρανικού κινηματογράφου.

Ποιος ήταν ο Χομαγιούν Ερσάντι

Ο ρόλος του στην ταινία του άλλαξε κυριολεκτικά τη ζωή.

Ο Χομαγιούν Ερσάντι ανακαλύφθηκε τυχαία από τον σκηνοθέτη Αμπάς Κιαροστάμι, ενώ ήταν στο αυτοκίνητό του, κολλημένος στην κίνηση. Ο Κιαροστάμι τον πλησίασε και του ζήτησε να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία του, «Η γεύση του κερασιού».

«Σκεφτόμουν και σκεφτόμουν ξανά και ξανά, όταν ξαφνικά άκουσα κάποιον να χτυπάει τα παράθυρά μου», είχε πει σε συνέντευξή του Χομαγιούν Ερσάντι.

Η εικόνα που είχε δει σε αυτόν ο Κιαροστάμι εκείνη την τυχαία ημέρα στον δρόμο, ήταν σε να περικλείει το όραμα του για την «Γεύση του κερασιού». Καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας, η κάμερα του Κιαροστάμι ακολουθεί έναν άνδρα σε αυτοκίνητο, τον οποίο ερμηνεύει ο Χομαγιούν Ερσάντι, στα περίχωρα της Τεχεράνης. Ο άνδρας σταματά στον δρόμο ανθρώπους για να τους προτείνει μια εργασία: να ρίξουν μερικές φτυαριές χώμα στη σορό του, το επόμενο πρωί, όταν θα έχει αυτοκτονήσει.

Η ταινία έγινε σημείο αναφοράς του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Ο Ερσάντι όμως δεν ήταν ηθοποιός αλλά αρχιτέκτονας. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Ca' Foscari της Βενετίας, από όπου αποφοίτησε το 1970. Εργάστηκε στο Ιράν ως αρχιτέκτονας, πριν μετακομίσει στον Καναδά το 1979, μετά την Ιρανική Επανάσταση. Αυτός και η σύζυγός του εγκαταστάθηκαν στο Βανκούβερ, όπου συνέχισε να εργάζεται ως αρχιτέκτονας. Επέστρεψε στο Ιράν το 1990, αφού αυτός και η σύζυγός του είχαν πια χωρίσει.