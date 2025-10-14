Το «Πήλιον» είναι η πιο παράξενη ρομαντική κομεντί της χρονιάς - Και δεν έχει σχέση με την Ελλάδα

O Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ έχει αμέτρητους θαυμαστές και θαυμάστριες μέσα από τις ταινίες του, μέσα από κάθε εικόνα που αναδεικνύει ότι είναι ένα από τα πιο «προικισμένα» όντα στο σύγχρονο σινεμά, τόσο σε ταλέντο όσο και σε εμφάνιση. Ακόμα παραμένουμε άναυδοι από τη συμμετοχή του στη σειρά Succession. Mε την ταινία Pillion, δοκιμάζει τα όρια του «σοκαριστικού» στο σύγχρονο σινεμά.

Ο σκανδιναβικής καταγωγής ηθοποιός, σε δήλωση του στο Variety, εξήγησε γιατί αποφάσισε να παίξει στην ταινία του Χάρι Λίτον, που είναι μια queer ρομαντική κομεντί με στοιχεία bdsm, κάτι σαν την «Άσκηση Υποταγής» του Σάκη Ρουβά σε έκδοσή τρυφερής ερωτικής ιστορίας μεταξύ ομοφυλοφίλων μηχανόβιων.

«Διαπίστωσα πως δεν έχει ιδιαίτερη σημασία τι έχει προηγηθεί στη ζωή μου. Εννοώ πως οκ, έχω ένα παιδί, αλλά ό,τι έχω κάνει στο παρελθόν, τα άτομα με τα οποία έχω συνευρεθεί, γυναίκες, άντρες, για μένα αυτό ήταν σημαντικό, το να πω μια ιστορία για μια υπόκουλτούρα που δεν έχει εκπροσωπηθεί με αυτό τον τρόπο, με αυθεντικότητα».

Η ταινία του Χάρι Λίτον δείχνει ένα νεαρό άντρα, τον Κόλιν (Χάρι Μέλινγκ), ο οποίος γνωρίζει τον Ρέι, έναν μυστηριώδη τύπο, που συχνάζει σε ένα κλαμπ γκέι μηχανόβιων. Μεταξύ τους δημιουργείται ερωτική σπίθα, έρχονται πολύ κοντά ως προς το σεξουαλικό και τότε, αναπόφευκτα, προκύπτει έρωτας μονόπλευρος.

«Υπάρχει μια σπάνια δραματική αφήγηση εδώ, δεν είχαμε ζήτημα άνεσης μεταξύ μας, είμασταν αρκετά άνετα. Εγώ θεωρώ πως το σεξ στις ταίνες είναι λίγο βαρετό. Συνήθως υπάρχει ένταση, κάποια κορύφωση της έντασης και μετά, αφού πάνε στο κρεβάτι οι πρωταγωνιστές... Στα γενέθλια του Κόλιν και σ' εκείνη τη σκηνή του οργίου, πολλά συμβαίνουν, συναισθηματικά».

«Το κάναμε να φαίνεται αδέξιο και περίεργο. Συχνά το σεξ στην οθόνη μοιάζει με μπαλέτο, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να είναι αδέξιο και αστείο» είπε ο Σκάρσγκαρντ για μια ταινία που μοιάζει να αποδίδει έναν έμμεσο φόρο τιμής στο "Cruising", το παράξενο, αμφιλεγόμενο θρίλερ που έφερε τον Αλ Πατσίνο σε ένα χαρακτήρα με leather και s&m πινελιές.

Σήμερα ήδη φημολογείται πως οι δηλώσεις του Σκάρσγκαρντ υπονοούν μιας μορφής coming out για τη σεξουαλικότητα του (είναι ζευγάρι με την ηθοποιό Τούβα Νοβότνι από το 2022, έχουν κι ένα παιδί, από το 2023). Δεν αποκλείεται πάντως, να αποτελούν και ένα έξυπνο διαφημιστικό τρικ, ύστερα από την επιτυχημένη παρουσία της ταινίας σε βρετανικά φεστιβάλ.

Γιατί ονομάζεται Pillion

Για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις παρόμοιες με εκείνες σχετικά με γνωστό κροατικής καταγωγής καθηγητή που βραβεύτηκε με νόμπελ, ο τίτλος δεν παραπέμπει σε αγαπημένο προορισμό της Μαγνησίας. Πρόκειται για ορισμό της βρετανικής queer αργκό, που περιγράφει τον πίσω αναβάτη σε μια μοτοσυκλέτα και τον υποτακτικό σε μια σαδομαζοχιστική σχέση.

Η πρεμιέρα της ταινίας αναμένεται για το πρώτο τρίμηνο του 2026.