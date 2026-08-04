Ποια ταινία απέρριψε η Όντρεϊ Χέπμπορν λόγω του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Η σπουδαία αμερικανίδα ηθοποιός του Χόλιγουντ, Όντρεϊ Χέπμπορν παραλίγο να γίνει πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Το ημερολόγιο της Άννα Φρανκ» το 1959, ωστόσο εκτίμησε ότι το τραύμα της από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο δεν θα την άφηνε να αποδώσει όπως θα ήθελε.

Στο βιβλίο «Intimate Audrey: An Authorized Biography», ο γιος της, Sean Hepburn Ferrer, και η συν-συγγραφέας Wendy Holden περιγράφουν λεπτομερώς τις εμπειρίες της Hepburn από τη διαμονή της στην Ολλανδία κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ήταν έφηβη. Αναφέρουν ότι κόντεψε να πεθάνει από την πείνα και είδε ανθρώπους να χάνονται από τη ζωή της εν μέσω της γερμανικής εισβολής και κατοχής.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η βιογραφία εξιστορεί επίσης πώς, στο Άμστερνταμ το 1946, ένας επιμελητής εκδόσεων πρότεινε στη 17χρονη τότε Hepburn να διαβάσει το πρώτο προσχέδιο ενός βιβλίου με τίτλο «Το Μυστικό Παράρτημα» της Άννα Φρανκ, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε «Το Ημερολόγιο μιας Νεαρής Κοπέλας» (The Diary of a Young Girl).

Η Hepburn συγκλονίστηκε βαθιά από τα λόγια της Frank και αργότερα είπε στον γιο της ότι το θύμα του Ολοκαυτώματος «έγραφε για όλα όσα βίωσα και ένιωσα». Η Hepburn συνέχισε: «Όπως κι εγώ, έχασε την ελευθερία της και πέρασε χρόνια κοιτάζοντας τέσσερις τοίχους, νιώθοντας άθλια και μην έχοντας σχεδόν τίποτα να κάνει. Όλα όσα έγραφε για τη φύση, τη ζωή και την αγάπη ήταν ακριβώς αυτά που βίωνα κι εγώ. Μάλιστα, περιέγραφε την εκτέλεση αθώων ομήρων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο θείος μου, ο Otto. Ήταν σαν να ξαναζούσα εκείνη την πορεία».

Το «Intimate Audrey» αναφέρει επίσης ότι, μετά την επιτυχία της στις ταινίες Roman Holiday και Sabrina, ο σκηνοθέτης Τζορτζ Στίβενς και η 20th Century Fox σκέφτηκαν την Χέπμπορν όταν ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη μεταφορά της ιστορίας της Φρανκ στον κινηματογράφο. Ωστόσο, η αείμνηστη ηθοποιός ένιωθε ενστικτωδώς διστακτική να αποδεχτεί τον ρόλο. Αφού ξαναδιάβασε το ημερολόγιο της Φρανκ, η Χέπμπορν φέρεται να απέρριψε τον ρόλο.