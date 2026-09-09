«Σεισμός» στους σινεφίλ μετά το τρέιλερ της νέας ταινίας του Σιάμαλαν - Είναι συνέχεια της «Έκτης Αίσθησης»;

Οι θεωρίες των σινεφίλ οργιάζουν λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του τρέιλερ για τη νέα ταινία του Μ. Ν Σιάμαλαν, Remain, με πρωταγωνιστή τον Τζέικ Τζίλενχαλ. Ο σκηνοθέτης του μυστηρίου και των ανατροπών ίσως έχει μια κρυφή έκπληξη για τους θεατές στη νέα του ταινία.

Αν και η ταινία αρχικά θυμίζει κάποιο ρομαντικό δράμα, γρήγορα αντιλαμβανόμαστε ότι περιλαμβάνει κάποια υπερφυσική ανατροπή. Μήπως όμως βλέπουμε στοιχεία από κάτι από τα παλιά;

Το τρέιλερ

Ο Τζέικ Τζίλενχαλ είναι ένας μοναχικός αρχιτέκτονας, ο Τέιτ, ο οποίος μετακομίζει σε μια μικρή παραθαλάσσια πόλη στο Cape Cod για να ολοκληρώσει το τελευταίο του έργο. Εκεί, συναντά μια σαγηνευτική νεαρή γυναίκα που τον βγάζει από το καβούκι του και τον μεταφέρει στην καρδιά ενός θανατηφόρου μυστηρίου που κρέμεται πάνω από την πόλη.

Η Φοίβη Ντάινβορ πρωταγωνιστεί ως Ρεν, και ρωτάει τον Τέιτ γιατί δεν μπορούν να είναι μαζί. Δένονται μέσα από επιτραπέζια παιχνίδια και άλλα, αλλά γίνεται σαφές ότι κάτι τους κρατάει χωριστά. Μια κουρτίνα κυματίζει ανάμεσά τους και εκείνη εξαφανίζεται, αλλά αργότερα, ο Τέιτ την ακούει να κλαίει μέσα στη νύχτα στο μπάνιο και ανοίγει το διακόπτη του φωτός για να την εμποδίσει να χτυπήσει το κεφάλι της στον τοίχο. Το φως φωτίζει ένα άδειο μπάνιο και οι λέξεις «Trust the Unknown» εμφανίζονται προς το τέλος του τρέιλερ.

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Είναι το Remain η κρυφή συνέχεια της ταινίας «Έκτη Αίσθηση»;

Λίγο τα υγρά μάτια του Τζίλενχαλ, μια μικρή βοήθεια από το ηχητικό τοπίο με τους ψιθύρους, αλλά και το γεγονός ότι πιθανότατα ότι όλοι φανταζόμαστε ότι η Ρεν είναι πιθανότατα κάποιο πνεύμα, δεν άργησε να σκάσει η θεωρία ότι το Remain είναι η κρυφή συνέχεια της «Έκτης Αίσθησης» που για την εποχή της ήταν μια ταινία που άλλαξε σχεδόν την έννοια της ανατροπής, αφού όλες οι κινηματογραφικές δουλειές του είδους έκτοτε είχαν να συγκριθούν μαζί της.

Σε μια viral ανάρτηση στο X, την οποία έχουν δει πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, ένας θαυμαστής συνέδεσε την ταινία με το The Sixth Sense, γράφοντας:

«Ενδιαφέρον... Το λέω από τώρα: η ανατροπή του Shyamalan θα είναι ότι αυτή είναι κρυφά συνέχεια του The Sixth Sense και ο Gyllenhaal είναι το παιδί, πλέον ενήλικας, που τώρα κάνει σεξ με τα φαντάσματα.»

Interesting... Calling it now



the Shyamalan twist be that this is secretly a Sixth Sense sequel and Gyllenhaal is the kid grown up and now he's fucking the ghosts https://t.co/E93CLNk7sG — W (@Uber_Kryptonian) September 8, 2026

Η ταινία Remain θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους διεθνώς στις 3 Φεβρουαρίου 2027.

Σύμφωνα με το Deadline, ο χαρακτήρας του Τζίλενχαλ, φτάνει στο Cape Cod μετά από μια περίοδο σε μια πολυτελή ψυχιατρική κλινική όπου νοσηλεύτηκε για οξεία κατάθλιψη, αφού έχασε την αγαπημένη του αδερφή, η οποία μπορούσε να δει πνεύματα - ένα χαρακτηριστικό που υπάρχει στην οικογένεια.

Ερωτεύεται τη Ρεμ (Φίμπι Ντίνεβορ), με την οποία συμβαίνουν πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να απειλήσουν την εύθραυστη σχέση τους ακριβώς τη στιγμή που αρχίζει να ανθίζει. Ο Τέιτ συνειδητοποιεί ότι για να απελευθερώσει τη Ρεν από μια ολοένα και πιο απελπιστική μοίρα, θα πρέπει να αποκαλύψει την αλήθεια για το παρελθόν της πριν τελειώσει ο χρόνος.

Η θεωρία γύρω από το Remain είναι εξαιρετικά γοητευτική, ο Σιάμαλαν έχει κάνει ήδη το κόλπο με το Split που συνδεόταν με το Unbreakable, ωστόσο ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Το Remain βασίζεται σε μια πρωτότυπη ιστορία που δημιούργησε o Σιάμαλαν μαζί με τον Νίκολας Σπαρκς, ενώ ο Σπαρκς έγραψε παράλληλα το ομώνυμο μυθιστόρημα.

Θα «αγκαλιαζόταν» όμως πράγματι με ενθουσιασμό αν σχεδόν τριάντα χρόνια μετά την «Έκτη Αίσθηση», ο βασικός τους χαρακτήρας του Remain, ο Τέιτ, μας ομολογούσε κάποια στιγμή ότι «I see dead people».