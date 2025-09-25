«Sexability»: Ένα ντοκιμαντέρ για τη Μυϊκή Δυστροφία Duchenne και τον Έρωτα

Μετά την θερμή υποδοχή στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Ανοιχτοί Ορίζοντες, το «Sexability, μία ιστορία για τη Μυϊκή Δυστροφία Duchenne και τον Έρωτα» συναντήθηκε για πρώτη φορά και με το αθηναϊκό κοινό, σε μια συγκινητική πρεμιέρα στον Κινηματογράφο Δαναό, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.

Στην προβολή παρευρέθηκαν άνθρωποι από διαφορετικές περιοχές της πόλης, δημοσιογράφοι, σινεφίλ, καθώς και μέλη και φίλοι του MDA Ελλάς. Η βραδιά ξεκίνησε με live ερμηνείες από τις Hiraeth και τον Pelion Rivers, που παραχώρησαν τα κομμάτια τους για το soundtrack της ταινίας, κι έπειτα χαιρετισμό απηύθυνε και στη συνέχεια η πρόεδρος του Σωματείου MDA Ελλάς, Βάνα Λαβίδα, απηύθυνε χαιρετισμό παρουσιάζοντας τον σκοπό του Σωματείου για την ενημέρωση του κοινού γύρω από τη Μυική Δυστροφία Duchenne αλλά και τον διάλογο περί σεξ και αναπηρίας.

Το ντοκιμαντέρ που ακολούθησε, παρακολουθεί τη ζωή του Πάνου, Μέλους του MDA, ασθενή με Μυϊκή Δυστροφία Duchenne, και εστιάζει στην αναζήτηση του έρωτα, και την σχέση αναπηρίας και σεξ. Ανάμεσα στις προσωπικές αφηγήσεις του Πάνου, αλλά κι αυτές της οικογένειάς του, παρεμβαίνει ο Μαρίνος, ο οποίος είναι επίσης Μέλος του MDA με Duchenne, με μία διαφορετική προσέγγιση περί έρωτα. Στο ντοκιμαντερ συμμετέχουν επαγγελματίες ειδικοί στην πάθηση, καθώς και ο πρωτοπόρος σεξουαλικός βοηθός Δημήτρης Ζώρζος.

Μετά την προβολή, ο Πάνος ανέβηκε στη σκηνή για την συζήτηση που ακολούθησε και χειροκροτήθηκε από την αίθουσα επισφραγίζοντας το κεντρικό μήνυμα του ντοκιμαντέρ: ότι ο έρωτας, η επιθυμία και η σεξουαλική ζωή αποτελούν αναφαίρετα δικαιώματα όλων.

Η Μυϊκή Δυστροφία Duchenne (DMD) είναι μια γενετική ασθένεια που επηρεάζει κατά μέσο όρο 1 στα 5.000 νεογέννητα αγόρια σε όλο τον κόσμο. Τα αγόρια με DMD χάνουν σταδιακά την κινητικότητά τους, ενώ στην εφηβεία, η ασθένεια επηρεάζει τους μύες της καρδιάς και του αναπνευστικού συστήματος.

Συντελεστές Ιδέα - Παραγωγή: MDA Hellas Σκηνοθεσία: Δημήτρης Ζιβόπουλος Αρχισυνταξία - Σενάριο: Μελπομένη Μαραγκίδου Μοντάζ - Σενάριο: Σοφία Σφυρή Πρωτότυπη Μουσική: Αντώνης Χατζηκωνσταντής - Βασίλης Ζαμπίκος Τίτλοι Αρχής/Graphic Design/Αφίσα: Παναγιώτης Παρνασσάς