Sexability: Το ντοκιμαντέρ για τη Μυϊκή Δυστροφία Duchenne και τον Έρωτα για μία μοναδική προβολή στον Δαναό

Τον έρωτα, το σεξ και την αναπηρία πραγματεύεται το ντοκιμαντέρ του MDA Ελλάς “Sexability - A story about Duchenne Muscular Dystrophy and Love”, το οποίο μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, στο τμήμα "Ανοιχτοί Ορίζοντες", έρχεται στην Αθήνα για μία μοναδική προβολή την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στον Κινηματογράφο Δαναό στις 20.00.

Η αρχική ιδέα της ταινίας γεννήθηκε από το MDA Ελλάς, με στόχο να ενημερώσει το κοινό για την νευρομυϊκή πάθηση Duchenne και να αναδείξει την πραγματικότητα των ατόμων με Duchenne πέρα από την ιατρική της διάσταση, εστιάζοντας στη συναισθηματική και ερωτική τους ζωή.

Το Sexability επιχειρεί να προσεγγίσει με ευθύτητα και χωρίς ταμπού τη σεξουαλική ζωή των ανάπηρων ατόμων, καθώς και να αποδομήσει στερεότυπα για την Duchenne και την αναπηρία εν γένει.

Υπόθεση:

Το ντοκιμαντέρ Sexability του MDA Ελλάς παρακολουθεί τη ζωή του Πάνου, Μέλους του MDA, ασθενή με Μυϊκή Δυστροφία Duchenne, και εστιάζει στην αναζήτηση του έρωτα, και την σχέση αναπηρίας και σεξ. Ανάμεσα στις προσωπικές του αφηγήσεις, αλλά κι αυτές της οικογένειάς του, παρεμβαίνει ο Μαρίνος, ο οποίος είναι επίσης Μέλος του MDA με Duchenne, με μία διαφορετική προσέγγιση περί έρωτα. Στο ντοκιμαντερ συμμετέχουν επαγγελματίες ειδικοί στην πάθηση, καθώς και ο πρωτοπόρος σεξουαλικός βοηθός Δημήτρης Ζώρζος.

Ιδέα - Παραγωγή: MDA Hellas

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Ζιβόπουλος

Αρχισυνταξία - Σενάριο: Μελπομένη Μαραγκίδου

Μοντάζ - Σενάριο: Σοφία Σφυρή

Πρωτότυπη Μουσική: Αντώνης Χατζηκωνσταντής - Βασίλης Ζαμπίκος

Τίτλοι Αρχής/Graphic Design/Αφίσα: Παναγιώτης Παρνασσάς

Μυϊκή Δυστροφία Duchenne

Η Μυϊκή Δυστροφία Duchenne (DMD) είναι μια γενετική ασθένεια που επηρεάζει κατά μέσο όρο 1 στα 5.000 νεογέννητα αγόρια σε όλο τον κόσμο. Προκαλείται από σφάλματα στο γονίδιο της δυστροφίνης, το μακρύτερο γονίδιο στο ανθρώπινο σώμα. Τα αγόρια με DMD χάνουν σταδιακά την κινητικότητά τους, ενώ στην εφηβεία, η ασθένεια επηρεάζει τους μύες της καρδιάς και του αναπνευστικού συστήματος. Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα έχει κάνει άλματα, δίνοντας ελπίδες στα αγόρια και τις οικογένειές τους.

