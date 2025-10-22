Μετά από δύο δεκαετίες, ο Μελ Γκίμπσον επιστρέφει με τη συνέχεια των «Παθών του Χριστού» και επενδύει σε μια από τις πιο ακριβές ανεξάρτητες παραγωγές όλων των εποχών. Σύμφωνα με το Deadline, ο προϋπολογισμός της ταινίας «The Resurrection of the Christ» αγγίζει τα 200 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την το μεγαλύτερο project που θα παρουσιαστεί στο American Film Market.

Διπλή πρεμιέρα το 2027

Η ταινία θα χωριστεί σε δύο μέρη, με το πρώτο να κάνει πρεμιέρα τη Μεγάλη Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2027, και το δεύτερο να ακολουθεί σαράντα ημέρες αργότερα, στις 6 Μαΐου, ανήμερα της Αναλήψεως. Τη διανομή έχει αναλάβει η Lionsgate, με στόχο μια παγκόσμια.

Στον ρόλο του Ιησού θα δούμε τον Φινλανδό Γιάκο Όχτονεν, που αντικαθιστά τον Τζιμ Καβίζελ. Η Μαριέλα Γκαρίγκα θα ενσαρκώσει τη Μαρία Μαγδαληνή, ενώ η Κάσια Σμούτνιακ θα υποδυθεί τη Μαρία.

Ο Ιταλός Πιερ Λουίτζι Πασίνο θα δώσει ζωή στον Πέτρο, ο Ρικάρντο Σκαμάρτσιο θα εμφανιστεί ως Πόντιος Πιλάτος, ενώ ο Ρούπερτ Έβερετ θα έχει έναν μικρό αλλά καθοριστικό ρόλο.

Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στη Ρώμη, στα στούντιο Cinecittà, εκεί όπου ο Γκίμπσον είχε γυρίσει και την πρώτη ταινία. Τα «Πάθη του Χριστού» είχαν αποφέρει πάνω από 610 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, καθιερώνοντάς τα ως μία από τις πιο επιτυχημένες ανεξάρτητες παραγωγές όλων των εποχών.

Το μεγάλο στοίχημα του Γκίμπσον

Με την «Ανάσταση του Χριστού», ο Γκίμπσον επιχειρεί να δημιουργήσει ένα κινηματογραφικό έπος που θα ξεπεράσει σε κλίμακα και απήχηση το πρωτότυπο.

Όπως σημειώνει το Variety, η ταινία δεν είναι απλώς μια συνέχεια, αλλά μια παραγωγή-ορόσημο που φιλοδοξεί να σταθεί δίπλα στις μεγαλύτερες χολιγουντιανές δημιουργίες, διατηρώντας παράλληλα τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της.