Το σίκουελ του Βασικού Ενστίκτου βασίζεται σε μια πολύ κακή ιδέα

Το «Βασικό Ένστικτο» προβλήθηκε για πρώτη φορά πριν από 34 χρόνια. Ήταν το 1992, μια χρονιά που έμοιαζε πάρα πολύ «ψαγμένο» και προχωρημένο το να γράφεται ένα ερωτικό θρίλερ για την μεγάλη οθόνη, με σκηνές σεξ που μπορεί να κάνουν αρκετούς θεατές να νιώσουν λίγο παραπάνω «χαρούμενοι» απ' όσο περίμεναν. Η ταινία του Τζο Έστερχας και του Πολ Βερχόφεν έγινε ένα καλογυρισμένο «υγρό όνειρο» για τους θεατές του 1992, με τις ιστορίες περί «εθισμού στο σεξ» του Μάικλ Ντάγκλας να γίνονται το ιδανικό εργαλείο προώθησης της και στην αγορά του βίντεο.

Το «Βασικό Ένστικτο» επέστρεψε στη δεκαετία του 2000, πάλι με τη Σάρον Στόουν στον πρωταγωνιστικό ρόλο, με συμπρωταγωνιστές όπως η Σάρλοτ Ράμπλινγκ και ο Ντέιβιντ Μόρισεϊ, στο ρόλο του ψυχιάτρου, εντεταλμένου από την Σκότλαντ Γιαρντ, για να αναλύσει ψυχολογικά την συγγραφέα/επίδοξη δολοφόνο Κάθριν Τρεμέλ. Η ταινία προβλήθηκε το 2006 και με προϋπολογισμό 70 εκατομμυρίων δολαρίων, κατέγραψε κέρδη που δεν ξεπέρασαν τα πέντε εκατομμύρια δολάρια. Ο κριτικός κινηματογράφος Ρότζερ Έμπερτ το είχε περιγράψει ως «μια απαίσια ταινία που όμως, βλέπεται, κάπως υποφερτά».

Το "anti-woke" πείραμα

Όταν μαθεύτηκε πως το στούντιο της Amazon MGM πρόσφερε στον σεναριογράφο της αρχικής ταινίας, Τζο Εστερχάς το αστρονομικό ποσό των 2 εκατομμυρίων δολαρίων για να γράψει μια τρίτη ταινία «Βασικό Ένστικτό», κάποιος εκεί έξω γέλασε.

Η σταρ των δύο πρώτων ταινιών, Σάρον Στόουν η οποία δεν θα συμμετέχει στο νέο πρότζεκτ, δεν μέτρησε τα λόγια της. Αφού ευχήθηκε ειρωνικά «καλή τύχη», πρόσθεσε με δόση σκληρού χιούμορ: «Λυπάμαι που σας το χαλάω, αλλά ο Τζο δεν θα μπορούσε να γράψει ούτε τις οδηγίες για να βγει από ένα φαρμακείο!»

Κι όμως, ο Έστερχας έχει μια ιδέα για τη νέα ταινία; Θα είναι "anti-woke", όπως δήλωσε πρόσφατα στον Guardian, δηλαδή θα θυμίζει έντονα την πρώτη ταινία, του 1992.

Ο Eszterhas περιγράφει το σενάριο ως «anti-woke», υποσχόμενος μια επιστροφή στις προκλητικές και αμφιλεγόμενες ρίζες του ερωτικού θρίλερ. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον The Guardian, δήλωσε ενθουσιασμένος για τις διαπραγματεύσεις με τη Βρετανίδα σκηνοθέτιδα Emerald Fennell (Promising Young Woman, Saltburn, Wuthering Heights), λέγοντας πως η δική της ευαισθησία ταιριάζει απόλυτα στο πρότζεκτ.

Η σκηνοθέτης, μιλώντας στο AV Club, διέψευσε κάθε εμπλοκή της στο project.