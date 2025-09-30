Μενού

The Simpsons: Επιστροφή στην μεγάλη οθόνη μετά από 20 χρόνια

Οι αγαπημένοι ήρωες επιστρέφουν στους κινηματογράφους με νέα ταινία.

The Simpsons
Αυτή δεν είναι ακόμα μία είδηση, αλλά «η» είδηση, που θα προσφέρει άπλετη χαρά στους λάτρεις των αγαπημένων κίτρινων ηρώων.

Είναι επίσημο: οι Simpsons επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη, με τη δεύτερη ταινία να έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2027, δηλαδή ακριβώς 20 χρόνια από το ντεμπούτο της.

Η αγαπημένη σειρά κινουμένων σχεδίων, που προβάλλεται στην τηλεόραση από το 1989 και συνεπώς οι περισσότεροι μεγαλώσαμε μαζί της, επιστρέφει με το σίκουελ της ταινίας, κάνοντάς μας να ανυπομονούμε.

