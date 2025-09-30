The Simpsons: Επιστροφή στην μεγάλη οθόνη μετά από 20 χρόνια

Αυτή δεν είναι ακόμα μία είδηση, αλλά «η» είδηση, που θα προσφέρει άπλετη χαρά στους λάτρεις των αγαπημένων κίτρινων ηρώων.
Είναι επίσημο: οι Simpsons επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη, με τη δεύτερη ταινία να έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2027, δηλαδή ακριβώς 20 χρόνια από το ντεμπούτο της.
Η αγαπημένη σειρά κινουμένων σχεδίων, που προβάλλεται στην τηλεόραση από το 1989 και συνεπώς οι περισσότεροι μεγαλώσαμε μαζί της, επιστρέφει με το σίκουελ της ταινίας, κάνοντάς μας να ανυπομονούμε.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Σουηδία: Πώς κατάφερε να γίνει η πρώτη χώρα που «κόβει» το κάπνισμα - Οι αριθμοί ρεκόρ και η σημασία τους
- Σκηνικό θρίλερ με εγκλωβισμένο χρυσοθήρα στη Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του ο άντρας
- Λατινοπούλου για Πόθεν Έσχες: «Ζούσα στη γιαγιά μου, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα - Ας πουν για τα οικονομικά του ΚΚΕ»
- Σήμερα με το δάχτυλο δείχνουμε τον Βασίλη Μπισμπίκη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.