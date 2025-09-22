«Σπασμένη Φλέβα»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη που όλοι περιμένουν

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη με τίτλο «Σπασμένη Φλέβα». Η αφίσα και το νέο trailer μόλις κυκλοφόρησαν και φέρνουν το κοινό πιο κοντά στην πολυαναμενόμενη ταινία. Η 6η ταινία της φιλμογραφίας του Γιάννη Οικονομίδη πρόκειται να προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες από 27 Νοεμβρίου.

Σχέσεις οικογενειακές, σχέσεις οικονομικές, σχέσεις ερωτικές, σχέσεις αγάπης-μίσους, σχέσεις μεταξύ φίλων και εχθρών, σχέσεις εξουσίας, σχέσεις με τον σκοτεινό εαυτό.

Πολύπλοκοι χαρακτήρες μέσα στο ασφυκτικό σήμερα σε μια σοκαριστική κινηματογραφική εμπειρία που μας αφορά όλους. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της ταινίας οι Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη.

Το σενάριο υπογράφουν οι Γιάννης Οικονομίδης και Βαγγέλης Μουρίκης.

Σχεδιασμός Αφίσας: Βασίλης Μαρματάκης

Ψηφιακή Επεξεργασία: Ειρήνη Αλέξη

Σύνοψη

Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, και με τον χρόνο για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι να τελειώνει, ωθείται στα άκρα. Εκεί που κάθε ελπίδα φαίνεται να έχει χαθεί, εμφανίζεται ένα απλό, εύκολοσχέδιο της τελευταίας στιγμής. Μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μόνη του ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πάντα και να βγει νικητής.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Η «Σπασμένη Φλέβα» είναι ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα, με τραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες, σε έναν κόσμο γκρίζο και ναρκοθετημένο. Μια συνηθισμένη ιστορία που, στην αναπάντεχη εξέλιξή της, αποκαλύπτει τα πολλαπλά πρόσωπα και προσωπεία του ατόμου, ενώ ταυτόχρονα πραγματώνει έναν από τους χειρότερους εφιάλτες που μπορεί κάποιος να βιώσει. Βγαλμένη από τα σπλάχνα της μεγάλης παράδοσης του αρχαίου ελληνικού δράματος, η ταινία φέρνει το παρελθόν στο παρόν για να θέσει ξανά έννοιες όπως το Ήθος, η Ύβρις, το Πεπρωμένο, η Αισχύνη, η Αμετροέπεια, το Εκούσιο και Ακούσιο Έγκλημα. Φυσικά, αυτό που μένει πάντα στο τέλος αυτού του ξέφρενου ταξιδιού της ζωής δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μοναχική, τραγική φύση του ανθρώπου...

Δείτε το τρέιλερ:

Σκηνοθεσία: Γιάννης Οικονομίδης

Σενάριο: Γιάννης Οικονομίδης–ΒαγγέληςΜουρίκης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη

Μαζί τους οι: Βασίλης Κουκαλάνι, Βαγγέλης Αλεξανδρής, ΑντώνηςΤσιοτσιόπουλος, Αργύρης Γκαγκάνης, Αλέκος Πάγκαλος, ΓιώργοςΚολλιόπουλος,NectarDeLeon, Σταύρος Μπένος, Δαυίδ Σταμούλος, ΕλένηΜπούκλη

Οργάνωση Παραγωγής: ΓιάννηςΚαραντάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κατσαΐτης

Μοντάζ: Γιάννης ΧαλκιαδάκηςG.F.E.

Μουσική: Μπάμπης Παπαδόπουλος

Ήχος: Άρης Αναστασόπουλος

Σχεδιασμός Ήχου-Μιξάζ: Κώστας Φυλακτίδης

Σκηνικά: Σταμάτης Δεληγιάννης

Κοστούμια:Δέσποινα Χειμώνα

Μακιγιάζ-Κομμώσεις: Γιάννης Παμούκης

VFXSupervisor:Αντώνης Κοτζιάς |YAFKA

Τραγούδι τίτλων τέλους:ΛΕΞ /KeplerisFree

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος

Παραγωγός: Γιάννης Καραντάνης

Συμπαραγωγοί: Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου, Δημήτρης Μάρης, Γιάννης ΟικονομίδηςExecutiveProducers:Κωνσταντίνος Πολίτης, Γιάννης Ρήγος