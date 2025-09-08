Star Wars: Σε δημοπρασία το φωτόσπαθο του Darth Vader - Πόσα εκατομμύρια έδωσε ο αγοραστής

Σε δημοπρασία βγήκε το φωτόσπαθο του Darth Vader, από τις ταινίες Star Wars και το απέκτησε σίγουρα... εκατομμυριούχος.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία Propstore, ένας από τους κορυφαίους οίκους δημοπρασιών αναμνηστικών ψυχαγωγικών ειδών στον κόσμο, διοργάνωσε δημοπρασία η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Συνολικά 433 σπάνια και αξιοσημείωτα αντικείμενα κινηματογραφικού και τηλεοπτικού περιεχομένου, βγήκαν σε δημοπρασία συμπεριλαμβανομένου του σπαθιού του Darth Vader.

Tο σπαθί, απέφερε το εκπληκτικό ποσό των 3.654.000 δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας αγοραστή. Ως το μόνο φωτόσπαθο ηρώων από τις ταινίες Star Wars: The Empire Strikes Back (1980) και Star Wars: Return of the Jedi (1983) με επαληθεύσιμη χρήση οθόνης που έχει ποτέ προσφερθεί σε δημόσια δημοπρασία, κατέχει πλέον τον τίτλο του πιο ακριβού αντικειμένου Star Wars που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία.

A lightsaber Darth Vader used in the Star Wars films "The Empire Strikes Back" and "Return of the Jedi" sold at auction for more than $3.6 million. https://t.co/GK4cepTbJ3 — CBS News (@CBSNews) September 5, 2025

Τι πωλήθηκε στη δημοπρασία

Άλλες αξιοσημείωτες πωλήσεις από την Πέμπτη, πρώτη ημέρα της ζωντανής δημοπρασίας αναμνηστικών ψυχαγωγίας του Propstore περιλάμβαναν (οι τιμές πώλησης συμπεριλαμβανομένου του premium αγοραστή):

STAR WARS: THE EMPIRE STRIKES BACK (1980) / RETURN OF THE JEDI (1983) Το φωτόσπαθο του Darth Vader με την ταινία Ηρωίδα πουλήθηκε για 3.654.000 δολάρια

INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE (1989) Το μαστίγιο, η ζώνη και η θήκη μαστιγίου οκτώ ποδιών του Indiana Jones (Harrison Ford) πουλήθηκαν για 485.100 δολάρια

Το φλάουτο Ressikan και το κουτί με το σενάριο συνέχειας στολής "The Inner Light" του Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) πουλήθηκαν για 403.200 δολάρια

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD (2019) Το φλογοβόλο «Betty» του Ρικ Ντάλτον (Λεονάρντο Ντι Κάπριο) που απεικονίζεται σε οθόνη πουλήθηκε για 346.500 δολάρια

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από την πρώτη μέρα της δημοπρασίας, υπήρξε ρεκόρ πωλήσεων με τα έσοδα να ανέρχονται στα 14.302.417 δολάρια.

Πηγή: CBS