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Συλλογή από διακρίσεις για τους Κρουζ - Μπαρδέμ: Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στο Φεστιβάλ της Ρώμης

Μία ακόμα μεγάλη διάκριση στη συλλογή του διάσημου ζεύγους Κρουζ - Μπαρδέμ, καθώς ο Χαβιέρ αναμένεται να τιμηθεί με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς

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Χαβιέ Μπαρδέμ και Πενέλοπε Κρουζ
Χαβιέ Μπαρδέμ και Πενέλοπε Κρουζ | Shutterstock
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Μία ακόμα μεγάλη διάκριση στη συλλογή του διάσημου ζεύγους, καθώς ο Χαβιέρ Μπαρδέμ αναμένεται να τιμηθεί με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης, μία διάκριση που έχει λάβει η σύζυγός του, Πενέλοπε Κρουζ.

Την τιμητική διάκριση θα απονείμει στον Ισπανό ηθοποιό ο βραβευμένος με Όσκαρ Πάολο Σορεντίνο, σε μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις της φετινής διοργάνωσης.Η απονομή θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την προβολή της νέας ταινίας του Ροντρίγκο Σορογκόγιεν, El ser querido.

Ο Μπαρδέμ υποδύεται τον Εστεμπάν Μαρτίνεθ, έναν θρυλικό σκηνοθέτη με ένα παρελθόν σημαδεμένο από τη βία και τις καταχρήσεις. Ο ίδιος θα βρεθεί στη Ρώμη για να παρουσιάσει την ταινία στο κοινό.

Ανάλογη διάκρισση έχει λάβει επανειλημμένα και η Κρουζ, ως η πιο αναγνωρισμένη Ισπανίδα ηθοποιός. Το 2018, είχε λάβει το τιμητικό βραβείο Σεζάρ στις 2 Μαρτίου στο Παρίσι, ενώ είχε βραβευτεί και έναν χρόνο αργότερα για το σύνολο της καριέρας της στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν.

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