Τα διασημότερα «Easter eggs» του σινεμά: Κρυμμένα μηνύματα που λατρεύουν οι θεατές

Κρυμμένα μηνύματα, inside jokes, μυστικά και στοιχεία, που οι δημιουργοί αγαπούν να κρύβουν στις ταινίες τους και οι θεατές απολαμβάνουν να ανακαλύπτουν. Από τα πορτοκάλια του «Νονού» μέχρι τα φανταστικά τσιγάρα του Ταραντίνο.

Έχουν καθιερωθεί με το όρο «Easter eggs», όμως δεν έχουν καμία σχέση με τα Πασχαλινά αυγά, όπως τα ξέρουμε. Δεν «τσουγκρίζονται», ούτε κρύβουν δώρα έκπληξη πίσω από απολαυστικές στρώσεις σοκολάτας. Τα «Easter eggs» στο σινεμά είναι τα επιμελώς κρυμμένα μηνύματα, οι μικρές λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν μυστικά ή τα inside jokes, που περιμένουν υπομονετικά, μέχρι να αποκαλυφθούν και να γίνουν viral.

Συχνά αντανακλούν την προσωπικότητα του σκηνοθέτη, είναι ο τρόπος του να αποδώσει τιμή στους ήρωες του ή απλώς να κλείσει το μάτι στους θαυμαστές του και να τους κάνει μια μυστική εξομολόγηση, που ενισχύει τη μεταξύ τους σύνδεση. Η παρουσία τους σε δημοφιλείς ταινίες είναι μια παλιά ιστορία, που σήμερα βρίσκεται σε πλήρη άνθηση.

Στην ψηφιακή εποχή, το «κυνήγι των Πασχαλινών αυγών» έχει εξελιχθεί σε μια πολύ διαδεδομένη δραστηριότητα, εξίσου αγαπητή στους φαν όσο και στους δημιουργούς. Κι έχει εξαπλωθεί στο σινεμά, την τηλεόραση, στα βιντεοπαιχνίδια, φυσικά και στη μουσική -χαρακτηριστικό παράδειγμα η Τέιλορ Σουίφτ, που είναι διάσημη για τα «Easter eggs» που κρύβουν τα μουσικά βίντεο και οι στίχοι των τραγουδιών της.

Γιατί λέγονται «Easter eggs»

Ο όρος «Easter egg» ξεκίνησε, με αφορμή ένα βιντεοπαιχνίδι των ‘80s, με το όνομα Adventure (της Atari). Τότε οι δημιουργοί δεν έπαιρναν credit για τα παιχνίδια τους, οπότε ο σχεδιαστής του Adventure, Γουόρεν Ρόμπινετ αποφάσισε να κρύψει το όνομα του μέσα στο προϊόν του. Αν κάποιος παίκτης μετέφερε ένα στοιχείο σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο, θα έβλεπε το μήνυμα “δημιουργήθηκε από τον Γουόρεν Ρόμπινετ”.

Το μυστικό αποκαλύφθηκε πολύ καιρό μετά την αποχώρηση του Ρόμπινετ από την εταιρία, όμως ο τότε επικεφαλής της Atari, Στιβ Ράιτ, το βρήκε πολύ πετυχημένο κι ενθάρρυνε τους σχεδιαστές του να κρύβουν μυστικά, καλώντας υπογείως τους χρήστες σε ένα εικονικό «κυνήγι Πασχαλινών αυγών».

Κατά μία άλλη εκδοχή, η καθιέρωση του όρου στο σινεμά συνδέεται με την ταινία “The Rocky Horror Picture Show” του 1975. Οι συντελεστές της διοργάνωσαν ένα “κυνήγι Πασχαλινών αυγών” πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, όμως τρία από αυτά, δεν βρέθηκαν, παρά μόνο πολύ αργότερα, στο μοντάζ, οπότε εμφανίζονται κανονικά σε σκηνές της ταινίας.

Τα πορτοκάλια του «Νονού»

Ένα από τα διασημότερα και πλέον δημοφιλή «Easter egg» του κινηματογράφου κρύβεται στο έπος του «Νονού» (1972) και αφορά τα -μην τα βλέπετε έτσι αθώα- πορτοκάλια. Σε όποια σκηνή, εμφανίζεται το πλούσιο σε βιταμίνη C φρούτο, το μόνο βέβαιο είναι ότι κάποιος δεν θα τη χρειαστεί. Διότι πορτοκάλι στον «Νονό» σημαίνει ότι κάποιος θα πεθάνει.

Η θρυλική πια χρήση των πορτοκαλιών από τον Φράνσις Φορντ Κόπολα και στις τρεις ταινίες του «Νονού» ενέπνευσε αργότερα κι άλλους σκηνοθέτες -όπως π.χ. τον Σκορτσέζε στον «Πληροφοριοδότη», όπου πριν από κάθε θάνατο, το γράμμα Χ ήταν κρυμμένο σε κάποιο σημείο του σκηνικού.

Οι εκπλήξεις του Χίτσκοκ

Πριν ακόμα από τον «Νονό», ο Άλφρεντ Χίτσκοκ είχε ανοίξει τη δική του μυστική επικοινωνία με τους θαυμαστές του, κρύβοντας τον εαυτό του μέσα στις ταινίες του. Ο κορυφαίος σκηνοθέτης κάνει από ένα μικρό πέρασμα σε σχεδόν όλες τις ταινίες του (στις 39 από τις 52 που σκηνοθέτησε).

Διασημότερη όλων είναι η εμφάνιση του στα «Πουλιά» (1963). Ο Χίτσκοκ φαίνεται καθαρά (για τρία δευτερόλεπτα) να βγαίνει από ένα pet shop μαζί με δύο μικρόσωμα σκυλιά. Τα δικά του σκυλιά στην πραγματική ζωή του.

Ανάλογα περάσματα στις δημιουργίες τους έχουν κάνει και συνηθίζουν να κάνουν αρκετοί σκηνοθέτες -από τον Σκορτσέζε και τις δύο εμφανίσεις του στον «Ταξιτζή» μέχρι τον Κουέντιν Ταραντίνο και την εμφάνιση του στο «Pulp Fiction».

Ο μυστικός κόσμος του Fight Club

Αν έχετε διάθεση να ανακαλύψετε όλων των ειδών τα «Easter eggs» σε μια ταινία, τότε ξαναδείτε το «Fight Club» κι αφήστε τα κρυμμένα καρέ -ακόμα και των τίτλων του- να σας αποκαλύψουν έναν ολόκληρο κόσμο μυστικών και κρυφών μηνυμάτων.

Για τον Ντέιβιντ Φίντσερ, τα Easter eggs είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της κινηματογραφικής ταυτότητας του και το «Fight Club» είναι μια ταινία γεμάτη ανακαλύψεις για τους φαν του. Κάποιες δύσκολα διακρίνονται και κάποιες είναι τόσο φανερές, που δεν τις προσέχεις με την πρώτη. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι σε κάθε σκηνή της ταινίας υπάρχει τουλάχιστον ένα κύπελλο Starbucks.

Φόρος τιμής σε κλασικές ταινίες

Στο πλαίσιο των «Easter Eggs» που απολαμβάνουν οι φαν, πολλοί σκηνοθέτες αποτίουν φόρο τιμής σε εκείνους που τους ενέπνευσαν. Όπως για παράδειγμα, έκανε ο άρχοντας του κινηματογραφικού τρόμου των ‘90s, Γουές Κρέιβεν στο «Scream», εμφανίζοντας για λίγο σε μια σκηνή πέντε δευτερολέπτων -σε ρόλο ρεπόρτερ- την κάποτε μικρή πρωταγωνίστρια του «Εξορκιστή», Λίντα Μπλερ. Ήταν ο τρόπος του να πει «ευχαριστώ» σε μια από τις κορυφαίες ταινίες τρόμου όλων των εποχών.

Διάσημες για τις αναφορές σε προηγούμενα κλασικά κινηματογραφικά έργα είναι οι ταινίες της Disney και της Pixar. Κι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, βρίσκεται στο «Toy Story», που αποτίει φόρο τιμής στη «Λάμψη» του Κιούμπρικ, με λεπτομέρειες που δεν πέρασαν απαρατήρητες.

Όπως το γεγονός ότι όταν τα παιχνίδια κρατούνται αιχμάλωτα, η μοκέτα του δωματίου, έχει ακριβώς το ίδιο μοτίβο με τη μοκέτα των διαδρόμων του ξενοδοχείου της «Λάμψης», όπου έκανε αμέριμνος ποδηλατάκι ο μικρός Ντάνι. Παράλληλα σε διάφορα σημεία της ταινίας εμφανίζεται ο αριθμός 237, που αντιστοιχεί στο νούμερο του πλέον στοιχειωμένου δωματίου του ξενοδοχείου.



Ένας άλλος αριθμός, το A113 εμφανίζεται σε σχεδόν κάθε ταινία της Pixar, ως φόρος τιμής των δημιουργών στα φοιτητικά τους χρόνια, καθώς είναι ο αριθμός της αίθουσας του Ινστιτούτου Τεχνών της Καλιφόρνια, όπου οι περισσότεροι σπούδασαν.

Ο ΕΤ στο Star Wars και ο C3PO στη Χαμένη Κιβωτό

Αρκετά «Easter eggs» κρύβονται σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες των Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τζορτζ Λούκας. Ορισμένα είναι αφιερωμένα με αγάπη από τον ένα στο έργο του άλλου.

Στον «Εξωγήινο», για παράδειγμα ο ΕΤ συναντά τον Yoda (του Star Wars) ανάμεσα σε μεταμφιεσμένα για το Halloween παιδιά, ενώ αναφορές στο «Star Wars» υπάρχουν ακόμα και στην τριλογία του Ιντιάνα Τζόουνς (στους «Κυνηγούς της Χαμένης Κιβωτού», ανάμεσα σε ιερογλυφικά των αρχαίων Αιγυπτίων, εμφανίζονται ο C3PO και ο R2D2).

Σε αυτή τη μυστική επικοινωνία φυσικά συμμετέχει και το «Star Wars». Στο «Episode I – The Phantom Menace», οι πλέον παρατηρητικοί κατάφεραν να διακρίνουν τον ΕΤ ή τέλος πάντων συγγενείς ή φίλους του.

Η φανταστική μάρκα τσιγάρων του Ταραντίνο

Οι ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι βγαλμένες από ένα ενιαίο παράλληλο σύμπαν. Συνδέονται μεταξύ τους με μικρές ή μεγάλες λεπτομέρειες, που περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Κι αν υπάρχει κάτι που παραμένει σταθερό στις περισσότερες ταινίες του, είναι η ανύπαρκτη μάρκα τσιγάρων με το όνομα Red Apple.

Αυτή η μάρκα, που αποτελεί αποκλειστικά προϊόν της φαντασίας του, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Pulp Fiction και από τότε έχει βρει τον δρόμο της σε πολλές από τις ταινίες του (Kill Bill, From dusk till dawn), ως μια διακριτική υπογραφή Ταραντίνο, που οι φαν απολαμβάνουν να αναζητούν και να ανακαλύπτουν -μεταξύ άλλων κρυμμένων μηνυμάτων, που συχνά συνδέουν τα έργα του.