Τα μυστήρια της γυναίκας του Σαίξπηρ και η ταινία που επιχειρεί να τα «φωτίσει»

Η φαντασία έπλασε άλλοτε ως καταπιεστική και άξεστη φιγούρα κι άλλοτε ως μια αληθινή Ιουλιέτα τη γυναίκα του Σαίξπηρ.

Πορτραίτο του Σαίξπηρ
Πορτραίτο του Σαίξπηρ | Getty
Η Αν Άγκνες όπως τη φώναζε η οικογένειά της- Χάθαγουεϊ, η σύζυγος του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, παραμένει μια αινιγματική γυναίκα, που αφιέρωσε τη ζωή της στη σκιά, πίσω από τη λάμψη του κορυφαίου δραματουργού όλων των εποχών, αφήνοντας τον εαυτό της ευάλωτο απέναντι στις αυθαιρεσίες της Ιστορίας.

Η νέα, πολυαναμενόμενη και πολυσυζητημένη ταινία «Hamnet» φέρνει την προσωπικότητά της στο προσκήνιο. Βασισμένη στο ομώνυμο best seller της Μάγκι Ο’ Φάρελ, επιχειρεί να καταρρίψει το μύθο της «αμόρφωτης χωρικής». 

