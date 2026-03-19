Τελευταία Κλήση: Ένα ελληνικό ψυχολογικό θρίλερ που θα σε εγκλωβίσει στην ιστορία του

Είμαι σίγουρη ότι πολλοί γνωρίζετε την υπόθεση ομηρίας που εκτυλίχθηκε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση το 1998, με τον Νίκο Ευαγγελάτο να συνομιλεί με τον Σορίν Ματέι, που κρατούσε μια οικογένεια στα Πατήσια υπό την απειλή χειροβομβίδας.
Αυτή η ιστορία λοιπόν αποτέλεσε έμπνευση για τον Sherif Francis, που σκηνοθέτησε την «Τελευταία Κλήση», την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία.
Η Τελευταία Κλήση, που κυκλοφορεί σήμερα στις κινηματογραφικές αίθουσες από την Tanweer, έρχεται να προστεθεί στην μακρά λίστα των εξαιρετικών ελληνικών ταινιών που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα.
