«Θα είναι κόλαση τα γυρίσματα»: Το θρίλερ που βασάνισε τους πρωταγωνιστές του

Οι ταινίες τρόμου που βασίζονται σε κάτι αληθινό, έχουν πάντα τον τρόπο να μας τρομάζουν γνήσια και επίμονα, να μην τις ξεχνάμε. Αυτό ήταν και το "The Blair Witch Project", μια ταινία τρόμου found footage (ανευρεθέντος βιντεοσκοπημένου υλικού), που γυρίστηκε με ελάχιστα μέσα (προϋπολογισμός περίπου 500.000 δολάρια) από τους Ντάνιελ Μίρικ και Εντουάρντο Σάντσεζ, σε μια παραγωγή που διήρκεσε τέσσερα χρόνια (!) και όταν προβλήθηκε στους κινηματογράφους, έγινε viral από στόμα σε στόμα, έκοψε αμέτρητα εισιτήρια (περισσότερα από 250 εκατ. δολάρια εισπράξεις) και παραμένει φαινόμενο του σύγχρονου σινεμά ως και σήμερα. Η διαδικασία της δημιουργίας της ήταν το ίδιο παράξενη, συνάμα και τρομακτική.

Η υπόθεση

Τρεις φοιτητές κινηματογράφου ταξιδεύουν σε ένα απομονωμένο δάσος για να γυρίσουν ντοκιμαντέρ γύρω από τον θρύλο της Μάγισσας του Μπλερ. Καθώς ερευνούν παλιές εξαφανίσεις, δολοφονίες και λαϊκές δοξασίες, αρχίζουν να βιώνουν ανεξήγητα φαινόμενα: περίεργους ήχους, τελετουργικά σύμβολα, απώλεια προσανατολισμού και σταδιακή ψυχολογική κατάρρευση.

Όταν ο ένας από τους τρεις εξαφανίζεται και οι άλλοι δύο ανακαλύπτουν τα ίχνη του, η αίσθηση πως κάτι μεταφυσικό, κάτι αρρωστημένο τους κυνηγάει, γίνεται ολοένα και πιο έντονη.

Η αγγελία

Οι δύο σκηνοθέτες είχαν βάλει αγγελία στο κινηματογραφικό περιοδικό Backstage για να βρουν ηθοποιούς, το μακρινό 1993.

Η αγγελία έγραφε «Αυτοσχεδιαστική ταινία μεγάλου μήκους, γυρισμένη σε δασική τοποθεσία: θα είναι κόλαση τα γυρίσματα και οι περισσότεροι από εσάς που το διαβάζετε μάλλον δεν θα έπρεπε να έρθετε».

Σενάριο αυτοσχεδιασμού;

Για να δοκιμάσουν τις ικανότητες αυτοσχεδιασμού των υποψηφίων, μόλις κάθε επίδοξος ηθοποιός έμπαινε στο δωμάτιο της οντισιόν, ένας από τους σκηνοθέτες τού έλεγε αμέσως:

«Ήσουν στη φυλακή τα τελευταία εννέα χρόνια. Εμείς είμαστε το συμβούλιο αποφυλάκισης. Γιατί να σε αφήσουμε ελεύθερο;» Αν ο ηθοποιός δίσταζε έστω και για μια στιγμή, οι σκηνοθέτες θεωρούσαν πως η οντισιόν είχε λήξει.

Γυρίσματα

Οι τρεις βασικοί ηθοποιοί πληρώνονταν 1.000 δολάρια την ημέρα. Τα γυρίσματα κράτησαν οκτώ ημέρες, όλα στο πάρκο Seneca Creek State. Η Χέδερ Ντόναχιου, ο Μάικλ Σ. Γουίλιαμς και ο Τζόσουα Λέοναρντ κέρδισαν πολύ περισσότερα χρήματα τα επόμενα χρόνια μετά την κυκλοφορία του The Blair Witch Project.

Καυγάδες και εντάσεις

Όταν ο Τζος Λέοναρντ άργησε να εμφανιστεί σε ένα γύρισμα, η Χέδερ ενοχλήθηκε πάρα πολύ. Οι σκηνοθέτες βλέποντας την ένταση μεταξύ των δύο ηθοποιών, αποφάσισαν να «σκοτώσουν» τον Τζος. Toν αντάμειψαν με ένα πλήρες γεύμα (οι ηθοποιοί έτρωγαν μόνο μπανάνες και μπάρες ενέργειας) και με ένα εισιτήριο για τη συναυλία της ροκ μπάντας Jane's Addiction. Οι άλλοι δύο συμπαίκτες του, παρέμειναν χαμένοι στο δάσος.

Ποιο σενάριο; Μόνο GPS



Οι παραγωγοί είχαν προγραμματίσει σημεία αναμονής στο GPS, όπου οι ηθοποιοί έβρισκαν κιβώτια γάλακτος με τρία μικρά πλαστικά δοχεία. Σε κάθε δοχείο υπήρχαν σημειώσεις για την εξέλιξη της ιστορίας του κάθε χαρακτήρα, τις οποίες δεν έδειχναν στους άλλους. Από εκεί και πέρα αυτοσχεδίαζαν τους διαλόγους, αρκεί να ακολουθούσαν τις γενικές οδηγίες.

Η Ντόναχιου περιέγραψε την εμπειρία της: «Έγραψα όλο εκείνο το κομμάτι στο νεκροταφείο, όλα τα σημεία όπου η ηρωίδα μου διαβάζει την αφήγηση για το ντοκιμαντέρ της. Έκανα έρευνα πάνω σε συμβολισμούς, στο βιβλίο μαγείας Wicca και στο πώς επιβιώνεις στο δάσος. Φρόντισα να τρομάξω τον εαυτό μου όσο περισσότερο μπορούσα πριν καν φτάσουμε εκεί».

Κώδικάς

«Στην αρχή ήταν μπερδεμένο, γιατί έπρεπε να ορίσουμε όρια ανάμεσα στο πότε παίζαμε και στο πότε όχι», είπε ο Γουίλιαμς στο The Week. «Οι σκηνοθέτες δεν μας το ξεκαθάρισαν, ήθελαν να μένουμε στον ρόλο όσο το δυνατόν περισσότερο. Έτσι αποφασίσαμε να χρησιμοποιούμε κωδικές λέξεις για να “βγαίνουμε” από τον ρόλο». Η λέξη ήταν taco, την οποία έπρεπε να την πουν όλοι για να είναι βέβαιο ότι βρίσκονταν εκτός χαρακτήρα ταυτόχρονα.

Δόντια κι άλλα δόντια

Σε μια σκηνή της ταινίας, μέσα από κλαδιά δέντρων, φαίνονται δόντια. Δεν ήταν κάποιο ψεύτικο prop, αλλά πραγματικά δόντια, από τον οδοντίατρο ενός εκ των σκηνοθετών.

Τέλος γυρισμάτων



Στις 31 Οκτωβρίου 1997, το τοπικό εστιατόριο Denny’s, είχε μπόλικη πελατεία, αφού η Ντόναχιου και ο Γουίλιαμς πήγαν εκεί για το πρώτο κανονικό γεύμα τους μετά από πάνω από μία εβδομάδα. Ο Γουίλιαμς περιέγραψε το να βγαίνει από το δάσος και να βλέπει ανθρώπους με βαρετά, συνηθισμένα ρούχα, ως «εντελώς σουρεαλιστικό».

Δεκαεννέα ώρες υλικού

Με ψηφιακές κάμερες, με μια κάμερα δανεική και όλο τον εξοπλισμό αγορασμένο κυρίως από τις πιστωτικές κάρτες τους, οι δύο σκηνοθέτες κατάφεραν και γύρισαν ταινία 19 ωρών! Το μοντάζ αποδείχθηκε επίσης γολγοθάς, καθώς χρειάστηκαν οκτώ μήνες ατέλειωτης κοπτοραπτικής για να παράξουν αρχικά μια ταινία δυόμιση ωρών, που αργότερα έγινε 81 λεπτών.

Μάρκετινγκ

Η ταινία χρησιμοποίησε κάτι πρωτοποριακό για την εποχή, ώστε να γίνει γνωστή, το Ίντερνετ! Ο ένας εκ των σκηνοθετών (Σάντσες) σχεδίασε μόνος του την ιστοσελίδα της ταινίας.

Viral!

Σύμφωνα με άρθρο των New York Times το 2019, η ιστοσελίδα βοήθησε να γίνει η ταινία viral έναν χρόνο πριν κυκλοφορήσει, παρουσιάζοντας το υλικό σαν αληθινή ιστορία. Το στούντιο κράτησε τους ηθοποιούς μακριά από τη δημοσιότητα και δεν διόρθωνε ιστοσελίδες που τους εμφάνιζαν ως νεκρούς. Πολλοί θεατές πίστεψαν ότι τα γεγονότα ήταν πραγματικά, ενώ η μητέρα της Ντόναχιου έλαβε μέχρι και συλλυπητήριες κάρτες.

Τα λεφτά μας πίσω

Ζαλάδες, ναυτίες, στομαχικές δυσλειτουργίες και «τα λεφτά μας πίσω» ήταν φαινόμενα που συνέβαιναν σχεδόν σε κάθε μια από τις πρώτες προβολές της ταινίας.

Τι απέγιναν;

Από τους τρεις ηθοποιούς που έπαιξαν στην πρώτη ταινία, μόνο ο Λέοναρντ παραμένει ηθοποιός πλήρους απασχόλησης. Η Ντόναχιου έγινε καλλιεργήτρια ιατρικής κάνναβης και έγραψε απομνημονεύματα. Ο Γουίλιαμς επέστρεψε σε άλλη δουλειά για να στηρίξει την οικογένειά του.

Σίκουελ!

Είναι κανόνας πως το Χόλιγουντ όταν βρίσκει μια «αγελάδα» που γεννάει χρυσάφι όπως ήταν το Blair Witch, θα βρει τρόπο να την ξεζουμίζει. Το έκανε με το σίκουελ "Book of Shadows: Blair Witch 2 (2000), που πατούσε πάνω στη μανιέρα της πρώτης ταινίας χωρίς να προσθέτει κάτι, ενώ το παραξήλωσε με το "Blair Witch" (2016) που, απλά, δεν βλεπεται.