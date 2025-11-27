Θανάσης Παπαδόπουλος: Το αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ στον «τέντιμπόι» του ελληνικού κινηματογράφου

Πριν από ακριβώς έναν χρόνο, στις 27 Νοεμβρίου 2024 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο ηθοποιός Θανάσης Παπαδόπουλος, ο θρυλικός «τέντιμπόι» του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Η Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο του θανάτου του δημοσίευσε στην επίσημη σελίδα της στο Facebook ένα αφιερωματικό βίντεο με σκηνές από ταινίες στις οποίες είχε λάβει συμμετοχή, εμταξύ άλλων «Η Λίζα και η Άλλη», «Νόμος 4000», «Οι Κυρίες της Αυλής».

Ο Θανάσης Παπαδόπουλος είχε συνεργαστεί με τη Φίνος Φιλμ στις ακόλουθες οχτώ ταινίες μέσα σε μια περίοδο δέκα ετών: Η Λίζα και η Άλλη (1961), Ο Κατήφορος (1961), Νόμος 4000 (1962), Aliki (1964), Οι Κυρίες της Αυλής (1966), Τα Δυο Πόδια σε ένα Παπούτσι (1969), Το Θύμα (1969) και Ο Μάγκας με το Τρίκυκλο (1972).

Ο Θανάσης Παπαδόπουλος έπαιξε δευτερεύοντες ρόλους σε αρκετές ταινίες. Στην δεκαετία του 1980 σημειώθηκε η ακμή της καριέρας του, καθώς εμφανιζόταν σε πάρα πολλές βιντεοταινίες.

Ως αποτέλεσμα των συμμετοχών σε διάφορες βιντεοταινίες, ήταν ένας από τους δημοφιλέστερους Έλληνες ηθοποιός με βάση τις συμμετοχές σε ταινίες.

Επίσης, στην ταινία Το θύμα (1969) εμφανίζεται -κατά λάθος- με το όνομα Αντώνης Παπαδόπουλος.