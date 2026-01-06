Τι Ψυχή θα Παραδώσεις Μωρή: Χωρίς τον Αλέξανδρο Ρήγα η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας - Τι είπε ο Ουγγαρέζος

Επίσημη πρεμιέρα χθες Δευτέρα (5/1) για την ταινία «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις Μωρή» του Αλέξανδρου Ρήγα, η οποία είναι βασισμένη στην αγαπημένη τηλεοπτική σειρά του 2000 που κόπηκε πρόωρα μετά από λίγα επεισόδια, χωρίς, όμως, τον δημιουργό της και σήμερα (6/1) στο Buongiorno ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έδωσε κάποιες πληροφορίες για το τι έχει παιχτεί στο παρασκήνιο.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Παναγιώτα Βλαντή, Βασιλική Ανδρίτσου, Μαρία Λεκάκη, Έλενα Ουζουνίδου και αποτελεί το πρώτο μέρος, αφού θα ακολουθήσει και δεύτερη ταινία, η οποία έχει ήδη γυριστεί και στην οποία θα δούμε και την ολοκλήρωση της ιστορίας των τεσσάρων ηρωίδων του Αλέξανδρου Ρήγα.

Όσον αφορά, όμως, τη χθεσινή απουσία του από την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ανέφερε:

«Έτυχε να βρεθώ χθες σε ένα τραπέζι που μου είπαν όλες τις λεπτομέρειες, έχουν γίνει χοντράδες και φοβερές ατασθαλίες. Προσέβαλαν πολύ τον δημιουργό.

Απληρωσιές και πράγματα, τα οποία έφεραν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση τον Αλέξανδρο Ρήγα και η έλλειψη προώθησης της ταινίας και οι πολλαπλές αναβολές της πρεμιέρας, πολλά. Τώρα έχει αποκατασταθεί η κατάσταση, είναι άλλος που έχει αναλάβει».

Μάλιστα, όταν ο Ανδρέας Μικρούτσικος είπε από μεριάς του ότι παρόλα αυτά δεν μπορεί να κατανοήσει την απουσία του δημιουργού από την πρεμιέρα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος συμπλήρωσε με τη στάση του ο Ρήγας ήταν σα να λέει στους υπευθύνους «ότι έτσι που τα κάνατε, μου κόψατε και την όρεξη να έρθω και στην πρεμιέρα».

«Όσοι βρέθηκαν εκεί, ξετρελάθηκαν με την ταινία. Να μείνουμε στο περιεχόμενο και σε αυτό που θα μείνει, στο έργο», σημείωσε η Φαίη Σκορδά.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι πρωταγωνίστριες της ταινίας ερωτήθηκαν από τους δημοσιογράφους για την απουσία του Αλέξανδρου Ρήγα με την Παρθένα Χοροζίδου να απαντά: «Δεν ήξερα ότι δεν θα έρθει. Περίμενα να τον δω. Δεν τα ξέρω αυτά τα εσωκομματικά».

Τόσο η Βασιλική Ανδρίτσου όσο και η Λένα Ουζουνίδου δεν έκρυψαν ότι τώρα τελευταία αποφασίστηκε να γίνει αυτή η επίσημη πρεμιέρα. «Ούτε και εμείς το ξέραμε», είπαν.

Όταν ρωτήθηκε η Παναγιώτα Βλαντή, απάντησε: «Είναι δύσκολη μέρα η Δευτέρα. Υπάρχουν πρόβες, παραστάσεις. Και μένα δεν ήρθαν αρκετοί φίλοι μου. Είμαστε εδώ εμείς η μία για την άλλη και στηρίζουμε την ταινία. Τον αγαπάμε πολύ τον Αλέξανδρο Ρήγα».

Μάλιστα, η Βασιλική Ανδρίτσου τόνισε ότι «δεν χρειάζεται να είναι εδώ για να μας στηρίξει».