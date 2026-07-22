Τρέμε Νόλαν: Ο Έλον Μασκ θέλει Οδύσσεια σε σκηνοθεσία Μελ Γκίμπσον για να μας «ταράξει» στην ακρίβεια

Την απόδειξη ότι ζούμε σε μία προσομοίωση και ίσως στην πιο ακούσια χιουμοριστική, μας δίνει ανακοίνωση του Έλον Μασκ, πως είναι έτοιμος να παράξει μία νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας», με τον Μελ Γκίμπσον στο πηδάλιο.

Η ιδέα ξεκίνησε τελείως υποθετικά, αλλά ο μεγιστάνας της Tesla και της SpaceX δήλωσε έτοιμος να χρηματοδοτήσει μια κινηματογραφική μεταφορά του έπους υπό την επιμέλεια του καταξιωμένου Αμερικανού σκηνοθέτη και ηθοποιού.

Όλα άρχισαν όταν ο χρήστης John Carter εξέφρασε δημόσια την επιθυμία του να δει τον Μασκ να προσφέρει 100 εκατομμύρια δολάρια στον γνωστό σκηνοθέτη και ηθοποιό Μελ Γκίμπσον, προκειμένου να γυρίσει μια πιστή ιστορικά ταινία για την Οδύσσεια.

I’m down — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

Η Οδύσσεια που θέλει ο Έλον Μασκ

Σύμφωνα με την πρότασή του, η παραγωγή θα πρέπει να διακρίνεται για την ακρίβεια στα πλοία, τις πανοπλίες, τα όπλα και τη διανομή των ρόλων, ενώ το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο συμπληρώνεται από την απαίτηση όλοι οι διάλογοι να προέρχονται αυτούσιοι από το πρωτότυπο έπος και να αποδίδονται στην Ομηρική διάλεκτο, την αρχαία ελληνική γλώσσα δηλαδή που χρησιμοποιήθηκε από τον Όμηρο στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια και στους Ομηρικούς Ύμνους.

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Η αντίδραση του Μασκ δεν άργησε να έρθει, προκαλώντας αίσθηση. Ο ίδιος απάντησε λακωνικά με τη φράση «Είμαι μέσα», εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον του να υποστηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα.

Η απάντηση του Μασκ συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες αντιδράσεις και κοινοποιήσεις, αφήνοντας ακόμη και τον ίδιο τον χρήστη που έκανε την πρόταση άναυδο. Ο Μελ Γκίμπσον σημειωτέον έχει ήδη εμπειρία σε ταινίες με αρχαίες γλώσσες, όπως «Τα Πάθη του Χριστού» και το «Apocalypto».

Βέβαια η «πρόταση» του Μασκ έρχεται κάπως σε αντίθεση με ένα μεταγενέστερο ποστ του, στο οποίο προβλέπει πως το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης του, το Grok, θα μπορεί από μόνο του να παράξει μία πιστή μεταφορά της Οδύσσειας στο άμεσο μέλλον.

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

Δεν είμαστε σίγουροι πώς θα το έβλεπε αυτό ο Μελ Γκίμπσον.