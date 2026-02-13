Τζέικομπ Ελόρντι: Όσα πρέπει να ξέρεις για τον πιο πολυσυζητημένο ηθοποιό αυτή τη στιγμή

Αν γυριζόταν σήμερα το «American Gigolo», ο Πολ Σρέιντερ έχει δηλώσει ότι θα τον είχε επιλέξει χωρίς δεύτερη σκέψη. «Είδα την ερμηνεία του και αν αυτό συνέβαινε πριν από 40 χρόνια, αυτός θα ήταν ο τύπος που θα είχα επιλέξει για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, είπε στο The Hollywood Reporter για τον 28χρονο Τζέικομπ Ελόρντι.

Ο ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τις ταινίες The Kissing Booth του Netflix και τη σειρά του HBO Euphoria, είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της νέας γενιάς του Χόλιγουντ και συγκαταλέγεται στα ονόματα εκείνα που μετράνε τις επιτυχίες την μία μετά την άλλη. Το απόλυτο celebrity crush και poster μπόι του ερωτισμού της γενιάς Z, ξεχωρίζει μέσα από κάθε νέα του δουλειά. Από τον τοξικό νάρκισσο στο Euphoria, μέχρι τον Έλβις Πρίσλεϊ στην ταινία Priscilla και το τέρας του Φρανκενστάιν.

Σήμερα, γράφουν (ξανά) γι' αυτόν με αφορμή τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη», πλάι στη Μάργκοτ Ρόμπι. Η ταινία μπορεί να μην έχει συγκεντρώσει τόσο καλές κριτικές, ωστόσο, αν είσαι από αυτούς που ο τελευταίος λόγος που θα πάνε στο σινεμά είναι για την κινηματογραφική μεταφορά του έργου της Έμιλι Μπροντέ, αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα.

Ο Τζέικομπ Ελόρντι στην ταινία Saltburn (2023)

Ο Τζέικομπ Ελόρντι γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου 1997 στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας. Έπαιζε στην ομάδα ράγκμπι του σχολείου του, αλλά ήδη από τα 12 του, του άρεσε να συμμετέχει σε σχολικά μιούζικαλ και να παρακολουθεί μαθήματα υποκριτικής. Όπως έχει πει σε συνέντευξή του, επειδή ήταν σε ένα αυστηρό σχολείο, οπότε το να παρακολουθεί μαθήματα θεάτρου, ήταν γι' αυτόν ένα είδος διαφυγής.

Η απόφαση να γίνει ηθοποιός ήρθε όταν είδε τον Χιθ Λέτζερ στον ρόλο του Τζόκερ στην ταινία The Dark Night (2008). Άρχισε να παρακολουθεί τον Μάρλον Μπράντο και τον Ντάνιελ Ντέι-Λούις. Φοίτησε σε σχολή υποκριτικής στη Μελβούρνη για ένα χρόνο και μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2017 σε ηλικία 19 ετών για να ακολουθήσει καριέρα στην υποκριτική.

Όλοι από κάπου ξεκινάνε, ακόμη και ο Τζέικομπ Ελόρντι, του οποίου η πρώτη του εμπειρία σε πλατό ταινιών του Χόλιγουντ, ήταν στην ταινία Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017) ως κομπάρσος.

Ο Ελόρντι εκτοξεύθηκε με την εφηβική δραματική σειρά της HBO Euphoria κυκλοφόρησε το 2019 - είχε ήδη γίνει γνωστός με το The Kissing Booth. Ήταν μόλις 22 χρονών και έπρεπε να αγωνιστεί για να καταρρίψει το πρότυπο του νεαρού - όμορφου - ηθοποιού που επιλέγεται για συγκεκριμένους ρόλους. Όσο τα περιοδικά έγραφαν ότι είναι «ο καρδιοκατακτητής της Gen Z» και «ο πιο σέξι άνδρας στον πλανήτη», ο Ελόρντι επέλεγε προσεκτικά τα επόμενα βήματά του και σε συνεντεύξεις του δήλωνε πως είναι «τεράστιος θαυμαστής του Κερουάκ», του Ζαν-Πολ Σαρτρ και ότι η ανάγνωση της Οδύσσειας αποτελεί γι' αυτόν μια τεράστια χαρά.

Η προσωπική του ζωή έχει απασχολήσει συχνά τα μέσα ενημέρωσης, με τις σχέσεις του να δημοσιεύονται και να γίνονται αντικείμενο σχολιασμού. Στο ίντερνετ υπάρχουν άρθρα «Jacob Elordi’s Complete Dating History» και φωτογραφίες με κάθε του σχέση. Όσο δύσκολο κι αν είναι πάντως, ο ίδιος διατηρεί πραγματικά χαμηλό προφίλ. Σε συνεντεύξεις του έχει αναφερθεί σε θέματα ψυχικής υγείας και στη δυσκολία που αντιμετώπισε από την απότομη δημοσιότητα που βίωσε από νεαρή ηλικία. Αυτό ίσως να εξηγεί και την περίπλοκη σχέση που έχει με τα social media. Ο Ελόρντι έχει εκατομμύρια πιστούς που τον ακολουθούν παγκοσμίως κι όμως, έχει κλείσει το προφίλ του στο Instagram και δεν είναι ενεργός σε καμία άλλη πλατφόρμα.

Όταν η βραβευμένη με Όσκαρ και BAFTA σκηνοθέτιδα Έμεραλντ Φένελ αποφάσισε να καταπιαστεί με το εμβληματικό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», ζήτησε η ίδια από τον Ελόρντι να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, τον ρόλο του Χίθκλιφ, έναν από τους πιο διάσημους και δύσκολους χαρακτήρες της λογοτεχνίας, με τον Ελόρντι να παραδέχεται σε συνεντεύξεις του, πως τον τρόμαζε η ιδέα. Αδιαμφησβήτητα άλλωστε πρόκειται για μια από τις πιο τολμηρές επιλογές που έχει κάνει μέχρι σήμερα.

Η διαδρομή του Ελόρντι είναι μια ιστορία ταλέντου, φιλοδοξίας και συνειδητών επιλογών και σίγουρα έχει μόλις αρχίσει.