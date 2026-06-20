Τζέιμς Μπάροουζ: Πέθανε ο άφταστος σκηνοθέτης από τα «Φιλαράκια» και το «Big Bang Theory»

Ο Τζέιμς Μπάροους, ο καταξιωμένος σκηνοθέτης μερικών από τις πιο γνωστές σειρές στην Αμερικανική τηλεόραση, πέθανε σε ηλικία 85 ετών.

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε την είδηση ​​σε μια δήλωση στο PEOPLE. Ο Μπάροους είχε μια δεκαετή καριέρα στην τηλεόραση που ξεκίνησε με το The Mary Tyler Moore Show.

Συνδημιούργησε επίσης την επιτυχημένη σειρά Cheers. Ο 11 φορές βραβευμένος με Emmy σκηνοθέτησε επίσης κάθε επεισόδιο του Will & Grace κατά τη διάρκεια της αρχικής προβολής του και εργάστηκε πίσω από την κάμερα σε εκπομπές όπως το Taxi, το Frasier, τα Φιλαράκια και το 3rd Rock from the Sun.

«Κατά τη διάρκεια της απαράμιλλης καριέρας του, ο Μπάροους σκηνοθέτησε περισσότερα από 1.000 επεισόδια τηλεόρασης και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία μερικών από τις πιο εμβληματικές σειρές που έχουν παραχθεί ποτέ, όπως τα The Mary Tyler Moore Show, Taxi, Cheers, Frasier, Friends, Will & Grace, και The Big Bang Theory , μεταξύ πολλών άλλων», ανέφερε η δήλωση για την απώλεια.

«Πέρα όμως από τα αξιοσημείωτα επιτεύγματά του, ο Μπάροους θα μείνει στη μνήμη μας για κάτι ακόμη μεγαλύτερο: την καλοσύνη, τη γενναιοδωρία και την ακλόνητη πίστη του στους ανθρώπους γύρω του. Διέθετε μια σπάνια ικανότητα να κάνει τους πάντες καλύτερους και ήταν γνωστός για το ότι θυμόταν κάθε άτομο που συναντούσε με το όνομά του, κάνοντας τους συναδέλφους του σε κάθε επίπεδο να αισθάνονται ότι τους βλέπουν, τους εκτιμούν και τους εκτιμούν».