Τζιμ Κάρεϊ: Σε αυτή τη θρυλική κωμωδία έζησε εφιαλτικές στιγμές

«Φανέρωσε μου τη μάσκα που κρύβεις, κάτω απ' τη μάσκα που φοράς» τραγουδούσαν κάποτε οι Τρύπες και κανένας τους μάλλον δεν είχε κατά νου τον ηθοποιό Τζίμ Κάρεϊ, τον άνθρωπο που έπαιξε με τις μάσκες και τα προσωπεία όσο κανείς άλλος.

Ο Κάρεϊ κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια, να γίνει περιζήτητος στο Χόλιγουντ και να αφήσει πίσω πειραματικές απόπειρες με χιούμορ που ανήκει στα βαθιά 90ς, με την ταινία «Η Μάσκα». Στην «Μάσκα» ο Κάρεϊ υποδύθηκε τον Στάνλεϊ, έναν φιλήσυχο τύπο, που ανακάλυπτε μια μάσκα, η οποία του άλλαζε μια για πάντα τη ζωή. Ο ηθοποιός αρνούνταν να βγει από το ρόλο του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, κάνοντας αυτό που αργότερα έγινε γνωστό ως "method acting". Κάπου εκεί ξεκίνησαν τα προβλήματα.

Η «φυλακή» του μακιγιάζ

«Αν και ήταν εφιάλτης να φοράω τη μάσκα κάθε μέρα για τέσσερις ώρες, ως ηθοποιός ένιωθα απελευθερωμένος», εξήγησε ο Κάρεϊ στο περιοδικό Far Out. Παρότι η εμπειρία δεν έφτασε στα άκρα του «Γκριντς», όπου ο ηθοποιός έφτασε ένα βήμα πριν εγκαταλείψει μια αμοιβή 20 εκατομμυρίων δολαρίων, η καθημερινότητα στο πλατό της «Μάσκας» παρέμενε αβάσταχτη.

Όπως και στην περίπτωση του Γκριντς, ο Κάρεϊ γνώριζε θεωρητικά τι τον περίμενε. Ο τίτλος της ταινίας ήταν σαφής: ο πρωταγωνιστής θα έπρεπε να περάσει το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων με το κεφάλι του μεταμορφωμένο σε μια φανταχτερή, πράσινη δημιουργία. Στην πράξη, όμως, η πολύωρη αναμονή στην καρέκλα του μακιγιάζ και η διαρκής τριβή με τα προσθετικά υλικά τον οδήγησαν στα όριά του.

Μια μάσκα πάνω από τη μάσκα

Παραδόξως, αυτή η απέχθεια για τη διαδικασία είχε ένα αναπάντεχο θετικό αποτέλεσμα. Η φυσική του ανάγκη να «εξαφανιστεί» μέσα στον ρόλο τον βοήθησε να ταυτιστεί απόλυτα με τη μανιακή προσωπικότητα του Στάνλεϊ Ίπκις.

«Ως ηθοποιοί φοράμε μάσκες διαρκώς, υιοθετώντας ξένες ταυτότητες. Το να φοράς όμως μια δεύτερη μάσκα πάνω από την πρώτη ήταν κάτι συναρπαστικό», δήλωσε ο Κάρεϊ, προσθέτοντας μια φιλοσοφική διάσταση στην εμπειρία του: «Μου άρεσε η μεταφορά που υπήρχε στην ταινία. Μετέφερε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τις «μάσκες» που φοράμε όλοι μας στην καθημερινή μας ζωή».

Παρά το γεγονός ότι κάθε πρωί ένιωθε να «σοβατίζεται» πίσω από ένα προσωπο με γιγάντια δόντια και πράσινο δέρμα, ο Κάρεϊ παραδέχεται σήμερα πως η θυσία άξιζε τον κόπο, καθώς η «Μάσκα» έκανε μια επική διαδρομή στο αμερικάνικο Box Office και θεωρείται ως μια από τις κορυφαίες κωμωδίες των 90s.