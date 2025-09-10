Τζόρτζιο Αρμάνι: Η ζωή του θα γίνει ταινία - Ο οσκαρικός σεναριογράφος πίσω από το project

Ο Ιταλός παραγωγός Andrea lervolino ανακοίνωσε την παραγωγή μιας βιογραφικής ταινίας για τον αείμνηστο γίγαντα της μόδας Τζόρτζιο Αρμάνο (Giorgio Armani).

Σύμφωνα με τον πολυγραφότατο Iervolino, το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες και προέκυψε από «την προσωπική επιθυμία να αποτίσω φόρο τιμής σε έναν από τους μεγαλύτερους καινοτόμους της διεθνούς μόδας και ένα ανεξίτηλο σύμβολο της ιταλικής ταυτότητας σε όλο τον κόσμο».

«Ο θάνατος του Τζιάνι Αρμάνι έφερε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο τη βαθιά αξία και το νόημα που έχει το όνομα Αρμάνι για την Ιταλία και για τον κόσμο», δήλωσε ο παραγωγός.

Υπενθυμίζεται ότι, ο σχεδιαστής έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου.

Από ό,τι γνωρίζουμε, ο σεναριογράφος του Crash , Bobby Moresco, ο οποίος έχει συνεργαστεί πολλές φορές με τον Iervolino και σκηνοθετεί την επερχόμενη βιογραφική ταινία του παραγωγού Maserati: The Brothers με τους Al Pacino, Anthony Hopkins, Andy Garcia και Jessica Alba, θα γράψει το σενάριο για τη βιογραφική ταινία του Armani. Μάλιστα, για το Crash, είχε πάρει και Όσκαρ.

Η ταινία θα ακολουθήσει την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του Αρμάνι, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς σχεδιαστές μόδας του 20ού και 21ου αιώνα. Ο Αρμάνι ήταν ένας εξαιρετικά κλειστός άνθρωπος, αλλά είχε μια μακροχρόνια προσωπική σχέση με τον επιχειρηματικό του συνεργάτη, τον αρχιτέκτονα, σχεδιαστή μόδας και επιχειρηματία Σέρτζιο Γκαλεότι, ο οποίος πέθανε από επιπλοκές του AIDS το 1985.

Δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο αν η ταινία θα ασχοληθεί με την ιδιωτική ζωή του Αρμάνι ή θα επικεντρωθεί αποκλειστικά το έργο του στις πασαρέλες και τα κόκκινα χαλιά. Επίσης, δεν είναι σαφές αν ο lervolino έχει ζητήσει τη συνεργασία της οικογένειας Αρμάνι για το έργο.

Ο lervolino , στο ενεργητικό του οποίου περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες To The Bone και το επερχόμενο θρίλερ Deep Water, δήλωσε: «Όλοι γνωρίζουμε τη μάρκα Armani, αλλά δεν γνωρίζουμε πάντα πραγματικά τον άνθρωπο Τζιόρτζιο Αρμάνι: την ιστορία του».

Πηγή: deadline.com