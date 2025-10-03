Τζούλι Άντριους: Ο ρόλος - απωθημένο και το «καρφί» από τη σκηνή των βραβείων στο αφεντικό της Warner

Τα 90ά της γενέθλια είχε αυτή την εβδομάδα η αγαπημένη ηθοποιός, Τζούλι Άντριους (Julie Andrews), η οποία όχι μόνο έχει μαγέψει εκατομμύρια θεατές μέσα από τις ταινίες της και με τη μοναδική φωνή της, αλλά έχει χαρίσει και μία από τις πιο επικές στιγμές στα χρονικά των Βραβείων Χρυσής Σφαίρας όταν κατά τη βράβευσή της, ευχαρίστησε τον άνθρωπο που την «έκοψε» από έναν ρόλο που μάλλον της έμεινε απωθημένο.

Να σημειωθεί, όμως, ότι ακριβώς χάρη στο ότι δεν πήρε ποτέ αυτόν τον ρόλο, είχε τη δυνατότητα να ερμηνεύσει μια άλλη ηρωίδα, από τις πλέον αγαπημένες μικρών και μεγάλων εδώ και 60 χρόνια, η οποία της χάρισε Χρυσή Σφαίρα Α' Γυναικείου Ρόλου, Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, αλλά και βραβείο BAFTA.

Και για να λυθεί ο γρίφος, η Μαίρη Πόππινς είναι ο ρόλος στον οποίο αναφερόμαστε, η οποία προβλήθηκε στους κινηματογράφους το 1964, συστήνοντας την πρωτοεμφανιζόμενη τότε στον κινηματογράφο, Τζούλι Άντριους, στο κοινό παγκοσμίως.

Βέβαια, η αγαπημένη Αγγλίδα ηθοποιός είχε διαγράψει ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του '50 μια άκρως επιτυχημένη πορεία στο θέατρο έχοντας πρωταγωνιστήσει στα μιούζικαλ «Ωραία Μου Κυρία» και «Camelot» (βασισμένο στον μυθικό Βασιλιά Αρθούρο).

Ο θρίαμβος στο Broadway με την «Ωραία Μου Κυρία»

Το «Ωραία Μου Κυρία» ανέβηκε στο Broadway τον Μάρτιο του 1956 με την Τζούλι Άντριους να υποδύεται την Ελάιζα Ντούλιτλ - έναν ρόλο που στην Ελλάδα έχει ταυτιστεί με την αξέχαστη Αλίκη Βουγιουκλάκη - και να μαγεύει αμέσως κοινό και κριτικούς τόσο με την ερμηνεία της όσο και με τη μοναδική φωνή της.

Τον ρόλο του καθηγητή Χίγκινς που αναλαμβάνει να μάθει καλούς τρόπους στην Ελάιζα και να την συστήσει στην καλή κοινωνία του Λονδίνου έπαιζε ο Άγγλος ηθοποιός, Ρεξ Χάρισον (Rex Harrison).

Λόγω της τεράστιας επιτυχίας, η μουσική και τα τραγούδια της παράστασης κυκλοφόρησαν σε δίσκο τον Απρίλιο του 1956, ο οποίος ήταν Νο. 1 για 15 εβδομάδες, σύμφωνα με το Billboard περιοδικό, ενώ έμεινε στο Billboard 200 για 480 εβδομάδες!

Η πρωτοφανής επιτυχία του δίσκου άλλαξε τα δεδομένα όσον αφορά τον τρόπο που προωθούνταν διαφημιστικά οι παραγωγές του Broadway, ενώ θεωρείται ένα από τα κορυφαία θεατρικά soundtrack όλων των εποχών.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία στο Broadway όπου σημείωσε ρεκόρ παραστάσεων για εκείνη την εποχή, η Ωραία Μου Κυρία ανεβαίνει την άνοιξη του 1958 στο West End του Λονδίνου με το ίδιο καστ, όπου και εκεί σημειώνει μεγάλη επιτυχία.

Μετά από έναν χρόνο η Τζούλι Άντριους αποχωρεί και το 1960 επιστρέφει στο Broadway με πρωταγωνιστικό ρόλο στο μιούζικαλ Camelot όπου παρέμεινε μέχρι το 1962, τη χρονιά που η Warner Bros αγοράζει τα δικαιώματα του θεατρικού «Ωραία Μου Κυρία» με σκοπό να το μεταφέρει στον κινηματογράφο.

Γιατί την «έκοψαν» από την ομώνυμη ταινία

Ωστόσο, αν και οι παραγωγοί κράτησαν στην ταινία τον Ρεξ Χάρισον για τον ρόλο του καθηγητή Χίγκινς και θα περίμενε κανείς το ίδιο να συμβεί και με την Τζούλι Άντριους, ο Τζακ Γουόρνερ (Jack Warner) δεν την ήθελε επειδή δεν είχε ξαναπαίξει στον κινηματογράφο.

Έτσι την «έκοψε» με συνοπτικές διαδικασίες, επιλέγοντας να αναθέσει τον ρόλο στην Όντρεϊ Χέμπορν (Audrey Hepburn), η οποία εκείνη την εποχή μεσουρανούσε στο σινεμά, έχοντας στο ενεργητικό της μόνο μεγάλες επιτυχίες στο box office.

Βέβαια, σε αντίθεση με την Τζούλι Άντριους που είχε τραγουδήσει μοναδικά όλα τα τραγούδια της «Ωραίας Μου Κυρίας» και παρά το γεγονός ότι η Χέμπορν αρχικά είχε ηχογραφήσει κάποια τραγούδια, τελικά οι παραγωγοί αποφάσισαν να ντουμπλάρουν τη φωνή της Χέμπορν σε όλα τα τραγούδια της ταινίας. Μάλιστα, αυτή η απόφαση την είχε δυσαρεστήσει και φέρεται να είχε πει πως αν το ήξερε εξ αρχής, δεν θα είχε δεχθεί.

Δυσαρεστημένη, όμως, ήταν - όπως ήταν αναμενόμενο - και η Άντριους που δεν επέλεξαν εκείνη για την κινηματογραφική Ελάιζα και σε συνέντευξή της πριν από μερικά χρόνια στο Vanity Fair είχε δηλώσει:

«Εκείνη την εποχή, ήλπιζα ότι όταν θα γυριζόταν η ταινία, θα μου ζητούσαν να το κάνω. Ωστόσο, δεν επρόκειτο για φιλοδοξία. Δεν πίστευα πραγματικά ότι ήμουν τόσο σημαντική ώστε να δικαιολογηθεί το να με πάρουν για τον ρόλο. Αλλά, ξέρετε, αποτελούσε μια φαντασίωση το πόσο συναρπαστικό θα ήταν να συνέβαινε κάτι τέτοιο».

Η πρόταση του Walt Disney για τη Μαίρη Πόππινς

«Κάθε εμπόδιο για καλό» λέει ο λαός μας και στην περίπτωση της Άντριους ίσχυσε με το παραπάνω. Μπορεί να έχασε τον ρόλο της Ελάιζα, όμως, πολύ σύντομα δέχτηκε πρόταση από τον Γουόλτ Ντίσνεϊ (Walt Disney) - ο οποίος την είχε δει παλαιότερα στο θέατρο - για να υποδυθεί τη γκουβερνάντα με μαγικές ικανότητες, Μαίρη Πόππινς, έναν ρόλο - σταθμό στην καριέρα της, όπως αποδείχτηκε στην πορεία.

Η Τζούλι Άντριους μάγεψε μικρούς και μεγάλους με την ταινία να είναι Νο. 1 στο αμερικανικό box office για το 1964, ενώ παρέμεινε σε κορυφαίες θέσεις της κατάταξης για 32 εβδομάδες.

Την ίδια στιγμή ήταν η πρώτη μέχρι τότε σε εισπράξεις ταινία της Disney μέχρι τότε με τον Γουόλτ Ντίσνεϊ να διαθέτει σημαντικό μέρος των εσόδων για να αγοράσει μια μεγάλη έκταση στην κεντρική Φλόριντα και να χτίσει το Walt Disney World Resort.

Στην πορεία αποδείχθηκε μία από τις πιο επιτυχημένες ταινίες της εταιρείας για όλη τη δεκαετία του '60 με τα συνολικά έσοδα να ξεπερνούν τα 103 εκατομμύρια δολάρια με ένα αρχικό budget που κυμάνθηκε μεταξύ 4 και 6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όταν «την είπε» από σκηνής στο αφεντικό της Warner

Μαζί με τη Μαίρη Πόππινς, το 1964 βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες και η «Ωραία Μου Κυρία» με την Όντρεϊ Χέμπορν, της οποίας τα έσοδα στο box office ήταν χαμηλότερα και κυμάνθηκαν στα 72,7 εκατομμύρια δολάρια. Γενικά η ταινία απέσπασε θετικές κριτικές, αν και υπήρξε και μερίδα κριτικών που δεν ενθουσιάστηκαν και τόσο.

Το θέμα είναι, όμως, ότι την επόμενη χρονιά, το 1965, οι δύο ταινίες κονταροχτυπήθηκαν στις Χρυσές Σφαίρες και στα Βραβεία Όσκαρ όπου αποδείχθηκε στην πράξη ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο και δεν μπορεί κανείς να σου πει και τίποτα άμα σκάσεις και ένα χαμόγελο.

Η Τζούλι Άντριους κερδίζει με τη Μαίρη Πόππινς Χρυσή Σφαίρα Α' Γυναικείου Ρόλου (στην ίδια κατηγορία ήταν υποψήφια και η Όντρεϊ Χέμπορν) και όταν ανεβαίνει στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της, τους έστειλε όλους αδιάβαστους, λέγοντας:

«Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την τιμή. Το βραβείο είναι ένα υπέροχο ενθύμιο μιας πολύ ευτυχισμένης χρονικής περιόδου. Και τέλος, ευχαριστώ έναν άνθρωπο που έκανε μια υπέροχη ταινία και που έκανε όλα αυτά δυνατά εξαρχής, τον κύριο Τζακ Γουόρνερ».

Όπως ήταν αναμενόμενο όλη η αίθουσα ξέσπασε σε γέλια, συμπεριλαμβανομένου και του αφεντικού της Warner Bros, του οποίου την αντίδραση «τσάκωσε» η κάμερα και μπορείτε να δείτε στο 0:45 του παρακάτω βίντεο.

Για την ιστορία να πούμε πως αμέσως μετά τη Μαίρη Πόππινς η Τζούλι Άντριους υποδύθηκε τη Μαρία Τραπ στη «Μελωδία της Ευτυχίας», ένα από τα κορυφαία μιούζικαλ όλων των εποχών, στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες ταινίες με μέτρια έως καθόλου επιτυχία μέχρι το 1982 που πρωταγωνίστησε στο «Βίκτωρ - Βικτώρια» που έχει γράψει τη δική του ιστορία.

Σίγουρα οι νεότερες γενιές την ξέρουν και από τις ταινίες «Το Ημερολόγιο μιας Πριγκίπισσας» με την Αν Χάθαγουεϊ, ενώ Dame Τζούλι Άντριους (χρίστηκε από τη Βασίλισσα Ελισάβετ στις 31 Δεκεμβρίου 1999) παραμένει ενεργή μέχρι σήμερα με πιο πρόσφατη τη συμμετοχή της στη σειρά «Bridgerton» του Netflix όπου ήταν η αφηγήτρια.