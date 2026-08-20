Warner Bros: Ένα βήμα πριν το «ναι» για μεταφορά του «Theo of Golden» με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς

Σε συζητήσεις βρίσκεται η Warner Bros Pictures ώστε να αποκτήσει τα κινηματογραφικά δικαιώματα του μυθιστορήματος - έκπληξη «Theo of Golden» του Αλεν Λίβαϊ (Allen Levi).

Πρόκειται για ένα βιβλίο που σημείωσε εξαιρετική επιτυχία χωρίς κάποια οργανωμένη καμπάνια μάρκετινγκ, αναδεικνύοντας τον πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα σε εκδοτικό φαινόμενο λίγο πριν συμπληρώσει τα 70 του χρόνια.

Σύμφωνα με το Deadline, οι δύο πλευρές βρίσκονται μια ανάσα πριν οριστικοποιήσουν την συμφωνία, ενώ το όνομα του Τομ Χανκς (Tom Hanks) κυριαρχεί για τον ρόλο του πρωταγωνιστή.

Την παραγωγή θα αναλάβουν οι Γκιλ Νέτερ (Gil Netter), Γκάρι Γκέτζμαν (Gary Goetzman) και Χανκς, ενώ ο συγγραφέας θα έχει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού. Οι Τζέσι Έρμαν (Jesse Ehrman) και Σέιλα Γουόλκοτ (Sheila Walcott) θα επιβλέπουν το πρότζεκτ για λογαριασμό της Warner Bros.

H πλοκή με βάση το μυθιστόρημα

Το μυθιστόρημα αφηγείται την περιπέτεια ενός ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος φτάνει στο Γκόλντεν, μια μικρή πόλη του αμερικανικού Νότου. Εκεί, αγοράζει μια σειρά από προσωπογραφίες ντόπιων σχεδιασμένες με μολύβι, οι οποίες παρουσιάζονται στους τοίχους μιας καφετέριας. Καθώς επιστρέφει το κάθε πορτρέτο στον κάτοχό του, ξεδιπλώνονται συγκινητικές ιστορίες και βαθιές ανθρώπινες σχέσεις, διαδρομές που θα βοηθήσουν και τον ίδιο στη συνέχεια να αντιμετωπίσει ένα βαρύ τραύμα του παρελθόντος.

Το ταξίδι του «Theo of Golden» ξεκίνησε με τον πιο απλό, παραδοσιακό τρόπο. Εκδόθηκε ανεξάρτητα το 2023, σχεδόν αθόρυβα από τον Λίβαϊ ο οποίος άφησε πίσω του τη δικηγορία για να αφοσιωθεί στη μουσική, ζώντας σε ένα ήσυχο νησί της Τζόρτζια.

Το μυθιστόρημα κέρδισε το κοινό σταδιακά, περνώντας από στόμα σε στόμα, χάρη και στη επιμονή του ανιψιού του, Άρον Ρίτσι (Aron Ritchie), ο οποίος αναζήτησε τρόπους για να ενισχύσει την προβολή του. Στη συνέχεια, κορυφαία μέσα όπως η Washington Post, η Wall Street Journal και οι New York Times αφιέρωσαν εκτενή δημοσιεύματα ενώ η παρουσίαση του συγγραφέα και του βιβλίου στο podcast της Όπρα Γουίνφρεϊ (Oprah Winfrey) λειτούργησε ως καταλύτης για την αλματώδη πορεία του.

Το βιβλίο κυκλοφόρησε σε ευρεία διανομή από τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster τον περασμένο Οκτώβριο, καταγράφοντας πωλήσεις που ξεπερνούν τα 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει ήδη μεταφραστεί σε 43 γλώσσες κατακτώντας παράλληλα την κορυφή των μπεστ σέλερ σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.