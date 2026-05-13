Ξεκίνησε το 79ο Φεστιβάλ Καννών: Οι ταινίες που ξεχωρίζουν και η εκκωφαντική απουσία του Χόλιγουντ

Η κινηματογραφική «αφρόκρεμα» συρρέει από χθες, Τρίτη, 12 Μαΐου, στις Κάννες για την έναρξη του 79ου ετήσιου Φεστιβάλ Καννών, όπου η ραγδαία εξάπλωση της AI και η απουσία των μεγάλων στούντιο του Χόλιγουντ κυριάρχησαν στις συζητήσεις, όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Στο κύριο διαγωνιστικό τμήμα των Καννών, συνολικά 22 ταινίες διεκδικούν τον Χρυσό Φοίνικα, το κορυφαίο βραβείο καλύτερης ταινίας, το οποίο πέρυσι απέσπασε η έντονα πολιτική ιρανική ταινία «It Was Just an Accident» του Τζαφάρ Παναχί.

79ο Φεστιβάλ Καννών - Οι ταινίες που θα συζητηθούν

Ανάμεσα στις ταινίες του διαγωνιστικού ξεχωρίζει το «Paper Tiger», η νέα ταινία του αγαπημένου των Καννών Τζέιμς Γκρέι, ένα σκοτεινό crime drama με πρωταγωνιστές τον Ανταμ Ντράιβερ, τη Σκάρλετ Τζοχανσον και τον Μάιλς Τέλερ.

Επίσης, το γαλλόφωνο «Parallel Tales» του Ιρανού Ασγκάρ Φαραντί με τους Ιζαμπέλ Ιπέρ, Κατρίν Ντενέβ και Βενσάν Κασέλ, το δράμα εποχής «Fatherland» του Πάβελ Παβλικόφσκι με τη Σάντρα Ούλερ, και το «The Beloved» του Ροδρίγο Σορογκόγιεν με τον Χαβιέρ Μπαρδέμ στον ρόλο ενός καταξιωμένου σκηνοθέτη που συναντά μετά από χρόνια την αποξενωμένη κόρη του, την οποία υποδύεται η Βικτόρια Λουένγκο.

Ακόμη, συναντάμε το ψυχολογικό δράμα «Gentle Monster» της ανερχόμενη Αυστριακής σκηνοθέτριας Μαρί Κρόιτσερ με πρωταγωνίστριες τις Λέα Σεϊντού και Κατρίν Ντενέβ, το θρίλερ δράσης «Hope» του Να Χονγκ-τζιν με τους Μάικλ Φασμπέντερ και Αλίσια Βικάντερ που μας μεταφέρει στα περίχωρα μιας απομονωμένης παράκτιας κωμόπολης, όπου οι κάτοικοι επιδίδονται σε έναν απελπισμένο αγώνα επιβίωσης ενάντια σε κάτι εξωπραγματικό που τους απειλεί με αφανισμό, το αγγλόφωνο ντεμπούτο του Κριστιάν Μουνγκίου «Fjord», με τους Ρενάτε Ράινσβε και Σεμπάστιαν Σταν στον ρόλο ενός ζευγαριού που μετακομίζει σε μια απομονωμένη νορβηγική πόλη, καθώς και το «The Man I Love» του Άιρα Σακς, που εστιάζει στην κρίση του AIDS στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’80 με πρωταγωνιστή τον Ράμι Μάλεκ.

Στο διαγωνιστικό συμμετέχουν και αρκετά ιστορικά δράματα που εξετάζουν τις επιπτώσεις του αυταρχισμού και του φασισμού, καθώς και νέες δουλειές σημαντικών δημιουργών του arthouse κινηματογράφου, όπως ο Ισπανός Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο Ιάπωνας Χιροκάζου Κόρε-έντα και ο Ρουμάνος Κριστιάν Μουνγκίου.

Έντονο είναι και το ελληνικό ενδιαφέρον στην φετινή διοργάνωση, καθώς κάνουν παγκόσμια πρεμιέρα δύο ελληνικές ταινίες, ενώ Έλληνες σκηνοθέτες και παραγωγοί συμμετέχουν σε διάφορα πρότζεκτ του φεστιβάλ.

79ο Φεστιβάλ Καννών - Το Χόλιγουντ έμεινε...στο Χόλιγουντ

Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά πριν από το μεγαλύτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ στον κόσμο, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως σε όσα συμβαίνουν εκτός οθόνης, κυρίως στον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας, στην απόφαση των μεγάλων στούντιο του Χόλιγουντ να απουσιάσουν από τη διοργάνωση και στην υποεκπροσώπηση των γυναικών.

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ αποτελεί μία από τις ελάχιστες μεγάλες παρουσίες του Χόλιγουντ στις φετινές Κάννες, καθώς σκηνοθέτες όπως ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και ο Κρίστοφερ Νόλαν, τους οποίους ήλπιζαν να προσελκύσουν οι διοργανωτές, τελικά δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το μεγαλύτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ στον κόσμο παραδοσιακά αναδεικνύει τον ανεξάρτητο και arthouse κινηματογράφο, βασιζόμενο παράλληλα στο Χόλιγουντ για την εμπορική λάμψη και την ψυχαγωγική διάσταση της διοργάνωσης.

Ωστόσο, κανένα μεγάλο αμερικανικό στούντιο δεν επέλεξε φέτος να παρουσιάσει κάποια μεγάλη παραγωγή ούτε στις Κάννες ούτε στο Φεστιβάλ Βερολίνου τον Φεβρουάριο, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για το γιατί κολοσσοί όπως η Universal, η Disney και η Warner αποφεύγουν τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.