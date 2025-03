To «Υπάρχω» της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει την ιδανική πρωταγωνίστρια

Δεν έχουν περάσει λίγα χρόνια από την πρώτη μεγάλη νίκη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς κόντρα στον πατέρα της, που είχε καταφέρει να ελέγχει όλη της την περιουσία και να την αντιμετωπίζει περίπου ως μαριονέτα.

Η απόλυτη pop σταρ, το κορίτσι που με το Baby One More Time προκάλεσε μια επανάσταση στη μοντέρνα pop και έχει κοπιαριστεί εκατοντάδες φορές και θα μπορούσε να είχε βγάλει μια περιουσία από μηνύσεις σε όσους την κοπιάρουν, προσπαθεί πια, να ζήσει ξανά τη ζωή της, ως ένας απλός, μπερδεμένος άνθρωπος.

Η 42χρονη pop σταρ προσπαθεί επίσης να θυμηθεί πώς είναι η εφηβεία, κάτι που έζησε μάλλον ξώφαλτσα και θέλει να μείνει μακριά από τη μουσική βιομηχανία, εκτός αν προκύψει κάποια σοβαρή προσφορά. Κάτι σαν την κινηματογραφική μεταφορά του The Woman In Me, της βιογραφίας της, που ετοιμάζει η Universal από πέρυσι το Σεπτέμβριο.

Ήδη ο έμπειρος σκηνοθέτης Τζον Μ. Τσου έχει αναλάβει χρέη σκηνοθέτη. Αναζητείται το σπουδαιότερο όλων, ένα κορίτσι που να θέλει και να μπορεί να γίνει η κινηματογραφική βερσιόν της Μπρίτνεϊ. Ποια αντέχει μια τόσο μεγάλη ευθύνη;

«Καλέσατε την οικία της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, θα σας τηλεφωνήσει»

Η Μίλι είναι πια 21 ετών, έχει ολοκληρώσει την ενασχόληση της με το Stranger Things του Netflix και αναζητά ρόλους που θα λέει περισσότερες από 2-3 λέξεις ανά 10 λεπτά, χωρίς να κοιτά με βλέμμα απλανές το χάος, σαν τη γλυκιά Eleven.

Μιλώντας σε τηλεοπτικό μαγκαζίνο που παρουσιάζει η Ντρου Μπάριμορ, η Μίλι το είπε ξεκάθαρα, είναι έτοιμη να γίνει πρωταγωνίστρια αυτής της μαγικής ιστορίας της σύγχρονης ποπ, είναι εδώ και θέλει το ρόλο. Ναι, αλλά η Μπρίτνεϊ τι λέει για όλα αυτά;

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απάντησε σε όλες αυτές τις φήμες, μάλλον μπερδεμένα, με πάρα πολλά emoji και διάθεση για χιούμορ. Αυτό είναι το post που ανέβασε στο Instagram. Προσπαθήσαμε να το μεταφράσουμε, αφήνοντας όλα τα σημεία στίξης και τα emoji της.

«… έχει πλάκα που οι δύο άνθρωποι που μου έδωσαν ζωή, είναι οι ίδιοι που θέλουν να μου την πάρουν πίσω (είμαστε σίγουροι πως πλάκα = αυτό που γελάμε;) i… αλλά μαντέψτε, αναπνέω ξανά!!! Ναι το ξέρω πως έχω ποστάρει πολλά αυτή τη βδομάδα στο Instagram😬🙈 … αλλά έχει κι αυτό την πλάκα του!!! Τώρα που αναπνέω, είναι ενδιαφέρον, είναι διαφορετικό!!! Μου αρέσει !!! Ακούω πως κάποιοι θέλουν να κάνουν ταινίες για τη ζωή μου, ρε φίλε ζω ακόμα, δεν πέθανα !!! Αν και απ' ό,τι φαίνεται, με θέλουν νεκρή 🙄🙄🙄 Απ` ότι κατάλαβα, τώρα η οικογένεια μου θα κλείσει και πάλι τις πόρτες της🤔🤔🤔🙄🙄🙄🤧🤧🤧 Εντάξει, θέλω να σας πω καλημέρα και να σας δείξω αυτές τις υπέροχες πόρτες 🚪 Ωχ, ποστάρω πολλά, ντρέπομαι!!! Το καταλαβαίνω, καλή σας μέρα ☀️ !!!»