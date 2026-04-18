Ζόε Σαλντάνα: Η πιο επιτυχημένη εμπορικά ηθοποιός στην ιστορία του σινεμά

Η Ζόε Σαλντάνα (Zoe Saldana) εισήλθε στη βιομηχανία της υποκριτικής «αθόρυβα», αναλαμβάνοντας δεύτερους ρόλους, πίσω από λαμπερά αστέρια, όπως ήταν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears).

Έχοντας πίστη στις δυνατότητές της και μη χάνοντας ποτέ τη δίψα της για γνώση, εξέλιξη και αυτοβελτίωση κατάφερε να καθιερωθεί ως μια από τις πιο επιτυχημένες ηθοποιούς της γενιάς της.

Οι διακρίσεις, όμως, δεν σταματούν εκεί, αφού κατέρριψε ακόμα ένα ιστορικό ρεκόρ και έγινε η πιο επιτυχημένη εμπορικά ηθοποιός του κινηματογραφικού κόσμου, εκτοπίζοντας τη Σκάρλετ Γιόχανσον από την πρώτη στη δεύτερη θέση.

Συνολικά, τα έσοδα από τις ταινίες της υπολογίζονται περίπου στα 15,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

