Τελικά το φινάλε του Stranger Things γράφτηκε με AI; Η φωτογραφία που «πρόδωσε» τους Duffer Brothers

Πολλοί τηλεθεατές ήταν αρκετά απογοητευμένοι με το φινάλε της σειράς Stranger Things και όλο και φουντώνουν οι φημές περί συγγραφής σεναρίου με τεχνητή νοημοσύνη.

Η σειρά τελείωσε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς με ένα δίωρο φινάλε που για να μην σας κάνουμε spoiler, θα πούμε απλά ότι χαρακτηρίστηκε διφορούμενο και δίχασε τους θεατές. Κύριο επιχείρημα τους, όπως φαίνεται στα σχόλια στα social media, είναι ότι το τέλος έμεινε «στον αέρα».

Παράλληλα, μια φωτογραφία ήταν αρκετή, για να κάνει τους fan να ισχυριστούν ότι οι τελευταίες σκηνές γράφτηκαν με ΑΙ.

Duffer Brothers really used chatgpt for this script? WTF 😡😡 pic.twitter.com/f2fyOZ7zWa — Vicky Shinde (@iamshinde83) January 12, 2026

Ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο One Last Adventure: The Making Of Stranger Things 5 ​​κυκλοφόρησε λίγο μετά το φινάλε. Μια σκηνή που έδειχνε τους Matt και Ross Duffer να δουλεύουν πάνω σε σενάρια τράβηξε την προσοχή μετά την κυκλοφορία ενός στιγμιότυπου οθόνης στο διαδίκτυο.

Κάποιοι θεατές ισχυρίστηκαν ότι μια καρτέλα τύπου ChatGPT ήταν ορατή στην οθόνη ενός φορητού υπολογιστή. Άλλοι αμφισβήτησαν τον ισχυρισμό, σημειώνοντας ότι το υλικό μπορεί να προηγείται της mainstream χρήσης του chatbot.

Το Netflix έχει επιβεβαιώσει έκτοτε ότι δύο spin-off βρίσκονται σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας σειράς live-action και ενός animation project με τίτλο Stranger Things: Tales From '85.