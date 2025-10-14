4 αριστουργηματικά έργα με σύγχρονη ματιά, που αξίζει να δεις στο θέατρο αυτή την εβδομάδα

Αθήνα, φθινόπωρο και θέατρο πάνε μαζί. Η νέα θεατρική σεζόν έχει ξεκινήσει δυναμικά, με σκηνοθέτες και ηθοποιούς να ανανεώνουν τη συνάντησή τους με το κοινό πάνω και κάτω από τη σκηνή. Κλασικά έργα με σύγχρονη ματιά, ανατρεπτικές σκηνοθεσίες, αλλά και ερμηνείες που έχουν γίνει αντικείμενο συζήτησης, συνθέτουν μια πλούσια θεατρική εβδομάδα που αξίζει να σημειώσεις στην ατζέντα σου.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

