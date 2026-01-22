«ASTORIA»: Η μουσική παράσταση για τους Έλληνες που έφυγαν για να επιβιώσουν

Στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, σε μια πόλη που λάμπει και ταυτόχρονα «καταβροχθίζει», οι Έλληνες μετανάστες χτίζουν μια μικρή πατρίδα μέσα σε ένα καφενείο. Έναν τόπο όπου η γλώσσα, το τραγούδι και η μνήμη είναι τα μόνα πράγματα που δεν φορολογούνται.

«ASTORIA» ονομάζεται η νέα μεγάλη παραγωγή που ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς από τις 19 Μαρτίου, σε πρωτότυπο κείμενο του Κωνσταντίνου Σαμαρά και σκηνοθεσία του Βασίλη Μαυρογεωργίου. Μια μουσική παράσταση που φωτίζει με αλήθεια και συγκίνηση τις ζωές, τα όνειρα και τις αντιφάσεις της ελληνικής μεταναστευτικής κοινότητας που προσπαθεί να ριζώσει σε έναν ξένο τόπο.

Ελλάδα και Νέα Υόρκη, χωρισμένες από έναν ωκεανό — κι όμως ενωμένες σε ένα καφενείο, στην καρδιά της πιο θρυλικής συνοικίας μεταναστών. Εκεί όπου οι μυρωδιές του ελληνικού καφέ μπλέκονται με τις γλώσσες του κόσμου και οι ζωές συναντιούνται για να αντέξουν.

Με φόντο την ποτοαπαγόρευση, την οικονομική κρίση και την πολιτική αναταραχή της εποχής, η Τασούλα φτάνει ολομόναχη στη Νέα Υόρκη. Μια πόλη σκληρή και εκθαμβωτική, που υπόσχεται τα πάντα αλλά δεν χαρίζει τίποτα. Ανάμεσα σε ουρανοξύστες και υπόγειες συμφωνίες, η νεαρή γυναίκα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την ανάγκη να επιβιώσει, να σταθεί όρθια και να βρει τη φωνή της.

Το ελληνικό καφενείο γίνεται το καταφύγιό της. Ένας τόπος συνάντησης, εξομολόγησης και μνήμης. Εκεί, η Τασούλα θα τραγουδήσει τους καημούς, τα όνειρα και τα πάθη μιας ολόκληρης κοινότητας μεταναστών — ανθρώπων που άφησαν πίσω τους πατρίδες, οικογένειες και ζωές, αναζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία.

Έρωτες, προδοσίες, συγκρούσεις συμφερόντων και μυστικές συμφωνίες συνθέτουν έναν πυκνό ιστό ανθρώπινων ιστοριών, μέσα στον οποίο η νεαρή γυναίκα καλείται να αναμετρηθεί με το τίμημα της επιβίωσης και της προσωπικής ελευθερίας.

Η «ASTORIA» είναι μια μουσική ιστορία για όσους έφυγαν και για όσους έμειναν πίσω. Για τις γυναίκες που έπρεπε να μεγαλώσουν γρήγορα. Για τους άντρες που έμαθαν να κρύβουν τον φόβο τους. Για μια κοινότητα που τραγουδά για να μη χαθεί...

Από τις 19 Μαρτίου, στο Θέατρο Παλλάς, η «ASTORIA» αφήγείται επί σκηνής και με ζωντανή ορχήστρα υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Στρατηγού, τον πόνο της ξενιτιάς με αλήθεια και συγκίνηση.

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου

Κείμενο: Κωνσταντίνος Σαμαράς

Πρωτότυπη μουσική - Ενορχηστρώσεις - Μουσική διευθυνση: Νίκος Στρατηγός

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Ενδυματολόγος: Αλεξία Θεοδωράκη

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου

Χορογραφία/ Κίνηση: Πάρης Μαντόπουλος

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Ελένη Τσιναρέλη, Ανατολή Τσελαρίδου

Πρωταγωνιστούν:

Έβελυν Ασουάντ/ Θεοδoσία Σαββάκη

Χρήστος Στέργιογλου

Μπέσσυ Μάλφα

Μιχάλης Αλικάκος

Γιάννης Τσουμαράκης

Αριάδνη Καβαλιέρου

Φωτεινή Παπαθεοδώρου

Δημήτρης Μαχαίρας

Δημήτρης Γαλανάκης

Γιάννης Μπισμπικόπουλος,

Νίκος Δερτιλής

Μιχάλης Κουτσκούδης

Λεωνίδας Μπακάλης

Ανατολή Τσελαρίδου

Ελένη Τσιναρέλη

Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 3-5, Αθήνα

